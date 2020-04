A2- Alpo, Dell’Olio sulla questione contratti: “Proposta di LBF allucinante”

Ad una settimana dalla notizia della chiusura ufficiale della stagione per la A1 e A2 femminile, abbiamo fatto il punto della situazione con la numero 6 dell’Ecodent Point Mep Alpo, Veronica Dell’Olio.

“Vero”, è passata una settimana ma non sono arrivate altre notizie da Lega e Federazione: «Proprio così, Lega e Fip sembrano rimpallarsi la palla ma alle società qualcosa bisognerà dire: e mi riferisco ad esempio ai rimborsi delle tasse gare non giocate, ai NAS, ad eventuali aiuti a favore di chi avrà problemi ad iscriversi alla prossima stagione a causa della crisi dovuta al corona virus, eccetera».

Poca chiarezza insomma, come pure la proposta di corrispondere il 70% del contratto delle giocatrici A2: «Entro nel dettaglio: come fa la Lega a proporre che alle giocatrici di A2 spetterebbe il 70% del compenso annuale e a quelle di A1, il 75%? Cioè, io mi alleno di meno di una giocatrice di A1? Oltretutto giocando più partite e mi spetterebbe il 5% in meno? Mi sembra quanto meno allucinante questa proposta della Lega, tanto più che il giorno dopo la GIBA ha smentito di aver siglato questo accordo con la LBF». Difficile capirci qualcosa… «Non so cosa dire, sono d’accordo sul fatto che dobbiamo fare tutti un sacrificio e venirci incontro. Per le società questo blocco della stagione è stato un disagio non indifferente e noi giocatrici siamo disposte a rinunciare a qualcosa… ma la Lega cosa fa?».

Torniamo all’inizio e cioè a commentare la decisione di chiudere in anticipo il campionato: «Ci ho sperato fino all’ultimo di poter tornare in campo… a mente fredda dico che è giusto così. Peccato perché il giorno che ci hanno comunicato che non ci saremmo allenate ero a casa, pronta ad uscire con il mio pallone, e ora sono ancora qui che non so quando potrò uscire di casa…». Non ti resta che aspettare la prossima stagione: sei una delle veterane dell’Alpo Basket, ci assicuri che resterai qui? «Se gli obiettivi rimangono quelli di questa stagione, sicuramente sì: ho dei ricordi bellissimi con questa società che è composta da persone fantastiche e ho voglia di ricominciare da dove abbiamo lasciato».

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ‘99