A2 – Alpo fa la voce grossa e batte una Roseto rimaneggiata

Dopo la larga vittoria ottenuta nel turno precedente contro Trieste, in una situazione di emergenza, non riesce l’impresa alle ARAN Cucine Panthers Roseto che cadono sul parquet della terza forza del campionato, Alpo, con il punteggio di 80-61. Le venete confermano così la propria imbattibilità casalinga inanellando l’ottava vittoria consecutiva, ribaltando anche la differenza canestri riguardo gli scontri diretti.



È stata una partita che ha visto Alpo effettuare una prestazione oggettivamente perfetta, approfittando delle pesanti assenze in casa Panthers (Obouh Fegue, Miccio, Bona), giocando con grande aggressività difensiva e trovando percentuali letteralmente scintillanti in attacco (risalta il 47% nel tiro da tre punti). Decisivi i primi due quarti, con le venete subito ad aggredire le rosetane e a scavare un divario consistente (50-28 all’intervallo lungo). Nella ripresa le Panthers hanno tentato un minimo di reazione, trascinate dalle giocate di Sorrentino, trovando però puntualmente la pronta risposta delle padrone di casa, con l’ultima frazione a fungere da garbage time utile solo per arrotondare le statistiche individuali.



Per le ragazze di coach Padovano è una sconfitta che dovrà essere subito assimilata; il campionato non attende e l’occasione di riscatto ci sarà sabato prossimo, al PalaMaggetti, contro Treviso.



Alpo – ARAN Cucine Panthers Roseto (80-61)



Alpo: Parmesani 11, Nori 14, Turel 18, Fiorentini, Rosignoli, Moriconi 19, Soglia 7, Mancini ne, Frustaci 9, Pastore 2. Coach: Soave

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 3, Resemini 2, Botteghi 15, Sorrentino 24, Bona ne, Cecili 5, Miccio ne, Bardarè 2, Mattera 6, Maroglio 4. Coach: Padovano



Parziali (26-9, 24-19, 19-22, 11-11)



