A2 – Alpo fa suo il derby con Vicenza

Ecodent Alpo – Velcofin Interlocks Vicenza 76 – 74 (18-14, 44-28, 59-45, 76-74)

ECODENT ALPO: Marinkovic* 10 (4/5, 0/3), Turel* 17 (4/6, 1/3), Rosignoli 5 (1/2, 1/2), Diene*, Moriconi* 13 (2/4, 3/8), Soglia 15 (6/7 da 2), Furlani NE, Vitari 2 (1/1 da 2), Mancinelli* 8 (2/5, 0/1), Pastore 6 (3/5 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 23/38 – Tiri da 3: 5/17 – Tiri Liberi: 15/17 – Rimbalzi: 33 5+28 (Soglia 11) – Assist: 15 (Mancinelli 6) – Palle Recuperate: 4 (Marinkovic 1) – Palle Perse: 16 (Mancinelli 6) – Cinque Falli: Mancinelli

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Sasso 6 (1/4, 1/2), Garzotto NE, Castello 9 (3/5, 0/1), Fontana, Sturma* 4 (2/4 da 2), Roma* 18 (7/10, 0/1), Peserico* 4 (2/6 da 2), Amatori 3 (1/4, 0/1), Vujacic* 20 (5/6, 2/6), Giordano* 10 (2/8, 1/4)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 23/47 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 16/24 – Rimbalzi: 33 10+23 (Vujacic 9) – Assist: 14 (Giordano 6) – Palle Recuperate: 5 (Sturma 2) – Palle Perse: 13 (Squadra 3) – Cinque Falli: Amatori

Arbitri: Alessi N., Zanetti S.

\L’Ecodent Alpo “entra” nei playoff per la prima volta nella stagione (raggiungendo in classifica Mantova e Carugate) dopo il meritato successo di stasera con la Velcofin Interlocks Vicenza (76-74). Un derby comandato dall’Alpo Basket dal 5° al 38° minuto di gioco (anche +17) ma che le ospiti hanno rimesso in piedi nel finale, pareggiando a 0′:44″ dalla sirena (74-74). L’ha decisa Anna Turel dalla lunetta a 9 secondi dal gong, mentre dall’altra parte Sturma prima e Peresico sul rimbalzo conseguente hanno fallito due rigori da sotto per il supplementare al 40′. La formazione del presidente Renzo Soave chiude con un ottimo 61% da nel tiro da due e manda 4 giocatrici in doppia cifra, più due in doppia cifra di rimbalzi.



Primo quarto che l’Alpo inizia con il freno a mano tirato: 2 soli punti messi a segno dalle biancoblu nei primi 5 minuti e Vicenza che si porta avanti con 5 punti consecutivi di Vujacic (2-9). Dal time-out richiesto da coach Soave esce una squadra trasformata che infila un break di 13-0 (7 punti di Marinkovic) per il 15-9. Il finale di tempo vede Amatori realizzare un’azione da tre punti (15-12), cui seguono la tripla di Moriconi (18-12) e il canestro di Castello che fissa il 18-14 al primo riposo.



Nel secondo quarto la forbice si allarga anche perché l’Ecodent produce tanto con la panchina: Rosignoli, Pastore e Vitari mettono punti importanti e arriva presto la doppia cifra di vantaggio (27-17). La tripla di Turel e il cesto di Soglia (doppia doppia per lei stasera) fissano il +15 (32-17), coach Silvestrucci si gioca la carta della zona ma il divario non si riduce più di tanto. In difesa le veronesi non sbagliano un colpo e il tempo si chiude con il gioco da tre punti di Marinkovic (44-28 all’intervallo lungo).

Gli arbitri sanzionano un fallo tecnico alla panchina ospite per proteste alla fine del primo tempo e il terzo quarto si apre con il libero di Marinkovic che significa massimo vantaggio della serata (45-28). Qui però l’Alpo si blocca, subisce i canestri di Roma e Giordano e soprattutto si vede sanzionare un fallo antisportivo fischiato a Marinkovic (45-34). La stessa Anja ricaccia indietro la Velcofin (47-34) che subito dopo si riporta sotto la doppia cifra di svantaggio (47-38 dopo il 2/2 dalla linea di Vujacic). Soglia e Mancinelli mettono punti importanti (53-42) ma il capitano biancoblu si becca un fallo tecnico, dopo che Amatori è uscita per raggiunto limite di penalità. Nell’ultimo minuto del tempo Turel e Mancinelli mettono i punti del nuovo +14 e la contesa sembra essere in controllo per le veronesi (59-45 all’ultima pausa).



Nella frazione conclusiva Vicenza risale sino al -8 con Peserico (63-55) ma l’Alpo risponde con un 7-2 per il 70-57 confezionato da Moriconi (tripla) e Rosignoli. La contesa si accende ancor di più perché l’Ecodent commette un’infrazione di 24 secondi, Turel sigla il paniere del 72-61 ma Mancinelli commette il suo quinto fallo a poco più di 3 minuti dalla fine. A 2′:40″ dalla sirena è +11 dopo i personali di Turel (74-63), l’Alpo stacca però il piede dall’acceleratore e subisce un parziale di 0-11 che vale il già citato 74-74. Da dire che pure gli arbitri ce ne mettono del loro perché fischiano un inesistente antisportivo a Moriconi e sanzionano un dubbio fallo a Soglia sull’entrata di Roma (poteva starci un fallo in attacco) che completa così un’azione da tre punti. Come detto, Turel dalla lunetta firma il 76-74 e, dopo il time-out, arriva il doppio errore da sotto delle biancorosse: game over.



Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ’99