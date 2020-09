A2 – Alpo, presentata la maglia nuova

Presentazione in grande stile per Drain by Ecodem Alpo che ha tolto i veli al “Parco Mariotto” di Dossobuono (VR): la squadra biancoblù al gran completo è stata presentata alle autorità, agli sponsors, alla stampa e ai simpatizzanti.

Le giocatrici della prima squadra sono state presentate una ad una dal telecronista dell’Alpo Basket Giovanni Miceli, ricevendo applausi e consensi fragorosi, come pure lo staff tecnico e dirigenziale della società veronese. E’ stata poi la volta delle autorità, con l’intervento del Presidente della FIP Verona Roberto Bevilacqua e degli assessori del Comune di Villafranca Luca Zamperini, Nicola Terilli e Claudia Barbera che ha dichiarato: «Il primo amore non si scorda mai: da quando mi sono avvicinata all’Alpo Basket non mi sono persa una partita. Questa è una società che ti prende e che ti entra dentro, l’ambiente è come una famiglia dove tutto funziona ed è organizzato al meglio».

E’ stato poi il turno degli sponsors, a cominciare dal neo marchio Drain by Ecodem, che hanno portato il proprio saluto e augurio alla squadra. A seguire sono sfilati, via via, gli storici Ecodent e MEP e i nuovi MAN e Pastificio De Angelis.

Ha chiuso gli interventi, come sempre, il presidentissimo Renzo Soave: «Credo che questa squadra ci regalerà tante soddisfazioni – ha detto al microfono – Rispetto allo scorso anno abbiamo perso due giocatrici ma ne abbiamo portate a casa di nuove, in primis veronese Annalisa Vitari che sono contentissimo di avere tra noi e le giovani Conte e Gualtieri. Come sempre non facciamo proclami ma siamo pronti e carichi per la stagione che sta per iniziare e che ci vedrà in campo già questo venerdì in Coppa Italia».

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ‘99