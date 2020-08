A2 – Alpo pronta a ripartire, ecco i numeri di maglia

Vacanze agli sgoccioli per la DRAIN Alpo che martedì prossimo, 18 agosto 2020, si radunerà al PalaVillafranca: la stagione prenderà il via ufficialmente il 25 settembre con la final eight di Coppa Italia, mentre il campionato aprirà i battenti una settimana più tardi (3-4 ottobre). L’Alpo Basket è stato inserito nel Girone Nord assieme a Moncalieri, Castelnuovo Scrivia, Sanga Milano, Carugate, Crema, Albino, San Giorgio Mantova, Vicenza, San Martino di Lupari, Ponzano, Sarcedo, Udine e Bk Bolzano.

In via di definizione le amichevoli precampionato delle biancoblù che affronteranno Brixia Brescia, Sisters Bolzano, San Martino di Lupari e Sarcedo. Sono 12 le convocate per il raduno di martedì: la squadra lavorerà agli ordini del confermato staff tecnico composto da coach Nicola Soave, dai vice Paolo Saviano e Francesca Dotto, dal preparatore atletico Marco Cazzadori e dalla team manager Maria Zanella.

I nomi e i numeri di maglia delle convocate: 4 Sofia Vespignani (cap.), 5 Anastasia Conte, 6 Veronica Dell’Olio, 8 Laura Reani, 10 Sofia De Marchi, 11 Elena Gualtieri, 12 Marina Dzinic, 15 Benedetta Bertoldi, 17 Annalisa Vitari, 20 Lucrezia Coser, 21 Martina Mosetti, 22 Alessandra Franco.

Andrea Etrari

Ufficio Stampa Alpo Basket ‘99