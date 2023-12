A2 – Alpo sfoggia una gran prestazione e sconfigge Udine

Ecodem Alpo – W.APU Delser Crich Udine 77 – 71 (22-17, 38-39, 58-56, 77-71)



ECODEM ALPO: Parmesani* 11 (4/6, 1/1), Nori* 12 (6/11 da 2), Turel* 19 (4/8, 3/8), Fiorentini NE, Rosignoli 3 (0/3, 1/3), Moriconi* 7 (2/2, 1/5), Soglia 1 (0/0, 0/0), Chiaretto NE, Mancini NE, Furlani NE, Frustaci* 22 (5/9, 3/9), Pastore 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 22/40 – Tiri da 3: 9/26 – Tiri Liberi: 6/14 – Rimbalzi: 38 13+25 (Parmesani 8) – Assist: 18 (Turel 4) – Palle Recuperate: 6 (Soglia 2) – Palle Perse: 21 (Parmesani 7) – Cinque Falli: Rosignoli, Moriconi

W.APU DELSER CRICH UDINE: Ceppellotti NE, Bovenzi* 17 (2/7, 3/3), Ronchi* 23 (4/13, 3/8), Penna NE, Bacchini* 7 (2/6, 1/2), Katshitshi 4 (0/2 da 2), Shash* 6 (3/4, 0/1), Cancelli*, Bianchi 2 (0/1, 0/1), Gregori 12 (0/2, 4/5)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 11/36 – Tiri da 3: 11/21 – Tiri Liberi: 16/18 – Rimbalzi: 33 11+22 (Cancelli 9) – Assist: 12 (Bovenzi 5) – Palle Recuperate: 9 (Ronchi 4) – Palle Perse: 24 (Cancelli 5)

Arbitri: Chiarugi A., Pulina S.

L’Ecodem Alpo Basket mantiene l’imbattibilità casalinga superando con autorità la corazzata W.APU Delser Crich Apu Udine (77-71): inutile dire che sia stata la migliore partita e la più bella vittoria delle biancoblu in questa stagione. Difesa e carattere le armi principali delle veronesi che hanno battuto al rimbalzo le ben più attrezzate avversarie (38-33) ed hanno costantemente tenuto in mano il risultato. MVP della gara Sofia Frustaci con 22 punti (di cui 17 nel secondo tempo), 8 rimbalzi e 21 di valutazione in una serata in cui l’unico neo dell’Alpo è stata la percentuale ai liberi: 6/14 (43%).



Primo quarto che fatica a decollare: Nori segna i primi 6 punti per l’Alpo e Shash 4 dei primi 6 di Udine (6-6 a metà tempo), prima che Parmesani dia il via ad un break interno di 9-0 che costringe coach Riga a rifugiarsi in time-out (15-6). La W.APU Delser Crich si affida al tiro da tre per recuperare lo svantaggio, con Gregori che esce dalla panchina e ne spara due consecutive (19-14) e con Bovenzi che infila quella del -2 (19-17). La zona di Udine crea qualche problema alla padrone di casa che comunque trovano la tripla di Frustaci che fissa il 22-17 di fine quarto, con Udine che ci arriva con zero falli commessi.

Il secondo periodo inizia con il canestro di Pastore (24-17), Bovenzi risponde con 5 punti consecutivi (24-22) e Gregori sorpassa con la tripla del 24-25 (0-8 di break). La contesa prosegue punto a punto per tutta questa frazione, a metà tempo è parità (27-27), poi Ronchi si mette in proprio e mette a segno un’azione da tre punti e una tripla (33-37), cui seguono 5 punti filati di Turel (38-37). Il quarto si chiude con Nori che fallisce il +3 e sul successivo rimbalzo commette fallo su Katshitshi che mette i liberi del 38-39 con cui si va all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto c’è equilibrio fino al 45-46, poi sale di tono la difesa di Soave che consente di operare un parziale di 10-0 (triple di Frustaci e Turel) per il 55-46. Ronchi dalla lunetta e Bovenzi da tre dimezzano il ritardo (55-51), Moriconi indovina la tripla del 58-51 cui seguono 5 punti consecutivi di Ronchi che fissano il punteggio sul 58-56 a fine quarto.

La frazione conclusiva inizia con un altro break veronese: 9-0 favorito anche da un fallo tecnico sanzionato a coach Riga (anche se Rosignoli fa 0/1 dalla linea) e concluso dall’entrata di Frustaci che fissa il massimo vantaggio della serata (67-56). Udine non si dà per vinta e risale grazie alla solita Ronchi (5 punti in fila) e a Katshitshi dalla lunetta (67-63). Il pubblico di Alpo si fa sentire e Rosignoli e compagne ricacciano indietro le friulane eguagliando il massimo vantaggio di +11 (76-65). Nel finale Udine torna a far paura anche perché l’Ecodem sbaglia qualche libero di troppo, mentre Ronchi infila quelli del -5 (76-71): il sigillo lo mette Frustaci dalla linea con il punto del 77-71 conclusivo.



Andrea Etrari