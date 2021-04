Reduce dalla battuta d’arresto di Moncalieri il Basket Team Crema riesce a sfatare la tradizione negativa che da sempre l’aveva vista uscire battuta dal parquet di Villafranca al cospetto dell’Alpo. 40’ minuti intensi non sono stati sufficienti a rompere l’equilibrio maturato in campo e che aveva visto nei tempi regolamentari le due squadre darsi battaglia in una contesa intensa con tentativi di fuga bloccati e opportunità di scappare offerte ad entrambe le formazioni incapaci però di scrollarsi di dosso l’avversaria. Partita dal basso punteggio con le difese protagoniste assolute e dove all fine i dettagli o meglio il dettaglio ha fatto la differenza. Ad un primo periodo in pieno equilibrio (10-10) seguono 10’ in cui sono le ospiti a tenere la testa della gara andando al riposo sul 24-20 ma con la netta sensazione che la partita sia aperta e lo sarà fino al termine. Al rientro in campo dopo la pausa lunga sono le ragazze di coach Soave a prendere l’iniziativa azzerando inn poco tempo lo svantaggio e con un parziale di 22-10 ad indirizzare la gara a proprio favore. Mentre le padrone di casa sono più lucide e concrete decisamente in difficoltà appaiono dall’altra parte le ragazze di coach Stibiel che però hanno il merito nel finale di ricompattarsi e di affrontare con maggiore concentrazione l’ultima frazione di gioco. Dopo aver concesso 22 punti nel periodo precedente Caccialanza & C. alzano la propria barriera difensiva concedendo solo 8 punti alle avversarie completando a 24” dal termine con una tripla di Ciaccialanza la rincorsa che fissa sul 50-50 il risultato che viene difeso e rimane tale anche dopo l’ultimo attacco portato dalle padrone di casa. Si va dunque ad un extra time che è tutto da raccontare, capace di regalare quelle emozioni che solo la pallacanestro sa dare. In questo per merito di entrambe le squadre che si sono affrontate in una gara agonisticamente di altro spessore sorretta da tante motivazioni e giocata con grande sportività. Ma torniamo agli ultimi 5’. Pappalardo in penetrazione riporta avanti la sua squadra e Gatti dalla distanza replica per un 5-0 iniziale che sembra poter indirizzare la partita a proprio favore ma l’Alpo dimostra tutto il suo carattere e la voglia di replicare rispondendo con Mancinelli con una tripla e poi con Vitari e Dell’Olio per un 7-0 che riporta avanti le padrone di casa sul 57-55 vantaggio che viene azzerato dalla lunetta da Gatti quando manca 1’ al termine dell’incontro. Un’azione per parte senza esito danno alle padrone di casa quando mancano 26” al termine l’opportunità di un ultimo assalto che si concretizza con un fallo di Nori su Vespignani che realizza il primo tiro ma fallisce il secondo. Sul rimbalzo catturato da Pappalardo quando mancano 7” al termine parte l’ultima azione delle ospiti con Gatti che riesce a servire Nori sotto canestro. Nell’azione difensiva sul tentativo della lunga cremasca l’arbitro interviene ravvisando un fallo e mandando in lunetta la giocatrice che pochi secondi prima aveva concesso la stessa opportunità alle avversarie. Manca 1” al termine ci possiamo immaginare il peso della palla che però buca per due volte consecutiva la retina che consegna i due punti ad una Parking Graf che può festeggiare in campo un successo importante e che, con non poche probabilità, può pesare molto sull’esito finale della classifica finale e quindi in chiave play-off. Il Basket Team Crema può festeggiare ma appare evidente che l’Alpo visto all’opera questa sera e che, senza nulla togliere ai meriti di chi ha vinto, avrebbe potuto far suo l’incontro è destinato a giocarsi un ruolo da protagonista nel proseguo della stagione quando tutto quanto successo in precedenza verrà azzerato e si dovrà ripartire.

Drain by Ecodem Alpo Parking Graf Crema 58 – 59 (10-10, 20-24, 42-34, 50-50, 58-59)



DRAIN BY ECODEM ALPO: Vespignani* 11 (2/5, 1/5), Conte* 15 (2/10, 3/10), Dell’Olio* 6 (3/9, 0/4), Reani 6 (3/9, 0/1), De Marchi, Gualtieri NE, Vitari* 9 (3/3, 1/3), Mancinelli* 7 (1/3, 1/5), Coser 2 (0/1, 0/2), Mosetti 2 (1/2 da 2), Franco NE

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 15/42 – Tiri da 3: 6/30 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 41 14+27 (Mancinelli 8) – Assist: 11 (Vespignani 6) – Palle Recuperate: 16 (Vespignani 6) – Palle Perse: 17 (Squadra 4)

PARKING GRAF CREMA: Nori* 13 (5/8 da 2), Gatti* 11 (2/4, 1/8), Zagni NE, Capoferri 8 (1/2, 1/4), Radaelli NE, Caccialanza* 14 (1/3, 4/10), Cerri 2 (0/1, 0/1), Parmesani NE, Rizzi, Pappalardo 9 (2/4, 1/1), Guerrini NE, Dobrowolska 2 (1/4, 0/2)

Allenatore: Stibiel G.

Tiri da 2: 12/29 – Tiri da 3: 7/27 – Tiri Liberi: 14/14 – Rimbalzi: 46 10+36 (Pappalardo 10) – Assist: 5 (Rizzi 2) – Palle Recuperate: 8 (Caccialanza 3) – Palle Perse: 27 (Gatti 8)

Arbitri: Bertuccioli N., Bonetti S.

Uff.Stampa Basket Team Crema