Tutto come nelle previsioni per l’Autosped che stante la situazione di conclamata emergenza poco o nulla può di fronte all’Alpo Basket Villafranca; nei primi 20′ comunque la formazione di Zara riesce, per quanto possibile, a restare in scia alle avversarie ma alla ripresa del gioco deve lasciare il passo alle ospiti, brave a piazzare il break decisivo. Volendo sintetizzare in poche parole la sfida di stasera si può dire che le giraffe hanno fatto quanto era nelle loro possibilità ed era oggettivamente difficile chiedere loro qualcosa in più anche in considerazione del valore indiscutibile delle avversarie. Castelnovesi che devono rinunciare a Gatti, Scibelli e Francia e con Pavia che, pur a referto, è inutilizzabile; Bcc che parte con Madonna, Bonvecchio, Bernetti, Colli e Podrug mentre Soave risponde con Vespignani, Conte, Mancinelli, Vitari e Dall’Olio. Avvio con il freno a mano tirato su ambo i lati con gli attacchi che faticano a trovare la via del canestro; lo 0-4 esterno maturato dopo 3′ la dice lunga sulle difficoltà in fase offensiva delle due squadre. Una fiammata Autosped porta a le padrone di casa all’unico vantaggio della partita (6-4) ma Villafranca replica con un 9-0 con il primo parziale che si chiude sul 15-7 per le ospiti. Anche l’andamento del secondo quarto non si discosta molto dai 10′ precedenti con le veronesi a fare gara di testa e con le castelnovesi che provano, con tutte le energie a loro disposizione, a non perdere troppo contatto dalle venete; il divario tra le due compagini si aggira a lungo intorno alle 10 lunghezze ma appena prima della sirena di metà gara si attesta sul 31-18 per Alpo. Dopo la pausa le castelnovesi provano a ripartire forte con un 4-0 che riporta lo scarto sotto la doppia cifra ma un paio di canestri pesanti di Conte e Dell’Olio ristabiliscono subito le distanze, spegnendo le speranze delle padrone di casa di poter riaprire la contesa e dando il la alla fuga decisiva. Coach Zara, che già nei primi 20′ aveva cercato di ruotare tutte le (poche) giocatrici a disposizione per evitare un surplus di fatiche, potenzialmente dannoso, alle atlete più indietro nella condizione, decide di non rischiare più oltre, tenendo a riposo Podrug, Colli e, a turno, anche Bonvecchio e Madonna, e schierando per larghissimi tratti un quintetto composto tutto da under 20. Il 53-28 del 30′ assegna virtualmente i due punti alle ospiti con i 10′ finali che, ininfluenti ai fini del risultato, vedono le due formazioni affrontarsi a viso aperto; le difese si fanno più ‘morbide’ ed il Bcc ne approfitta per rendere meno pesante un passivo che sarebbe stato, ingiustamente, troppo punitivo. Se la legittimità della vittoria delle veronesi è fuori discussione non si può non trascurare la condizione in cui le giraffe si sono presentate all’impegno; dopo oltre un mese di stop forzato e con molte giocatrici (metà del roster praticamente) che sono dovute stare ferme a lungo a causa del Covid, potendo riprendere gli allenamenti solo da pochi giorni. Difficile, onestamente, fare di più; purtroppo la cattiva sorte ha colpito l’Autosped proprio nel momento cruciale della stagione e sebbene staff ed atlete stiano facendo il possibile e l’impossibile per cercare di porre un rimedio sarà oggettivamente difficile riuscire, dato il poco tempo a disposizione e le molte partite in programma, a riportare la squadra ad una condizione fisica almeno normale. Purtroppo, con questi chiari di luna, si può solo vivere alla giornata, sperando di poter recuperare il prima possibile le giocatrici indisponibili e cercando, nel frattempo, di onorare gli impegni, come peraltro hanno fatto stasera.



Autosped Bc Castelnuovo Scrivia – Alpo Basket Villafranca 51 – 72 (7-15, 18-31, 28-53)

Autosped: Repetto 7 (1/2, 1/3), D’Angelo 2 (1/1 da 2), Madonna* 4 (1/5, 0/6), Pavia, Serpellini 2 (1/2, 0/1), Colli* 8 (3/8, 0/1), Bernetti* 15 (3/6, 3/6), Bonvecchio* 7 (2/8, 0/1), Podrug* 6 (3/7 da 2), Bassi

Allenatore: Zara F. Vice All. Maresca

Tiri da 2: 15/40 – Tiri da 3: 4/18 – Tiri Liberi: 9/15 – Rimbalzi: 37 11+26 (Podrug 8) – Assist: 13 (Repetto 4) – Palle Recuperate: 11 (Serpellini 3) – Palle Perse: 21 (Colli 5)

Alpo: Vespignani* 5 (2/2, 0/1), Conte* 9 (3/7, 1/4), Dell’Olio* 11 (4/8, 1/3), Reani, De Marchi 5 (1/5, 1/1), Gualtieri 8 (3/7, 0/1), Vitari* 5 (1/3, 1/1), Mancinelli* 8 (3/4, 0/1), Coser 10 (2/5, 2/2), Mosetti 9 (4/9 da 2), Franco 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 24/53 – Tiri da 3: 6/14 – Tiri Liberi: 6/10 – Rimbalzi: 45 14+31 (Conte 7) – Assist: 13 (Vespignani 4) – Palle Recuperate: 11 (Mosetti 4) – Palle Perse: 19 (De Marchi 4)

Uff.Stampa BC Castelnuovo