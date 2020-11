A2 – Altro rinvio, salta anche il match tra Fanola e Sanga

La partita di Serie A2 tra Fanola San Martino di Lupari e Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano è rinviata. L’incontro si sarebbe dovuto disputare sabato pomeriggio al PalaLupe, ma la recente pubblicazione della nuova Ordinanza della Regione Veneto, che impone test negativi per i componenti di squadre provenienti da fuori regione nelle 72 che precedono il match, non ha lasciato i tempi tecnici alla formazione ospite per adempiere alla nuova misura. La partita sarà recuperata martedì 8 dicembre alle 17.00, mentre quella che le giallonere avrebbero dovuto disputare a Moncalieri due settimane fa si giocherà mercoledì 2 dicembre alle 18.00. Il prossimo impegno per il Fanola sarà invece quello di sabato 21 novembre alle 20.30, ancora in casa, per la sfida contro Mantova.

Sarà dunque un weekend senza partite ufficiali per le squadre giallonere, visto che anche la Serie A1 è ferma per lasciare spazio agli impegni della Nazionale. La prossima partita del Fila è prevista per domenica 22 novembre, in trasferta a Broni. Il recupero del match sul parquet di Ragusa, rinviato la scorsa settimana, è stato fissato invece per mercoledì 16 dicembre alle 16.30.

Ufficio Stampa Lupebasket