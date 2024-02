By

Purtroppo l’ambulanza, che assieme al medico deve essere presente prima dell’ inizio del match, non è arrivata in tempo. La partita è stata quindi annullata, come da regolamento Fip. Vincono le Foxes 0-20 (a tavolino), ma avremmo davvero voluto giocarcela.

UFF.STAMPA FOXES GIUSSANO