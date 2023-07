A2 – Anche Firenze rinuncia all’iscrizione. Pronta a subentrare Rovigo

By

La società Pallacanestro Femminile Firenze, alla luce degli ultimi eventi e a causa delle innumerevoli incertezze legate a tutte le novità del mondo dello sport con dispiacere ma in coscienza ha deciso di non iscriversi al prossimo campionato di A2 volendo investire tutte le proprie energie, verso un nuovo progetto tecnico che vede il nostro florido settore giovanile al centro. Dopo la passata stagione sportiva che ha visto le nostre giovani protagoniste in tutte le fasi finali o nazionali dei rispettivi campionati, investire su di loro é il progetto sul quale, al momento, ci concentreremo.

UFF.STAMPA PALL.FEMM.FIRENZE