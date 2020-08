A2 – Anche il Fanola è ripartito con entusiasmo per una nuova stagione

Pochi giorni dopo il raduno del Fila, a San Martino di Lupari è toccato al Fanola. Lunedì la seconda squadra giallonera, che in realtà aveva già inaugurato i lavori nei giorni precedenti, è stata presentata ai tifosi più fedeli, ad autorità e sponsor, ancora una volta tutti ordinatamente distanziati, nel tradizionale saluto di inizio stagione. Sarà il quinto anno consecutivo in serie A2 per il Fanola, che dalla promozione del 2016 ha regalato tante soddisfazioni impiegando sempre roster giovanissimi: anche l’età media delle 19 giocatrici presentate lunedì è di appena 17.2 anni.

A guidare la squadra, dopo tre stagioni da vice di Abignente al Fila, sarà la 33enne Francesca Di Chiara, che così ha spiegato gli obiettivi stagionali: «Cercheremo di lavorare giorno dopo giorno in palestra, per migliorare e fare in modo di rendere questo gruppo il più competitivo possibile, e mettere in condizione le ragazze di crescere al massimo».

Assieme a lei, non solo in A2 ma anche con Under 18 Elite e Under 16 Elite (composte in gran parte dallo stesso gruppo), ci sarà Michele Tomei, tornato dopo due anni fra Treviso e Marghera: «Quando una società come San Martino ti chiede di venire ad allenare, per un allenatore non c’è da farsi molte domande. Conosco già l’ambiente e molte delle ragazze, direi che c’è solo da lavorare e rendersi utili».

I tifosi hanno potuto ascoltare le parole delle nuove arrivate Varaldi, Arado, Pini e Diakhoumpa (si unirà al gruppo nei prossimi giorni anche Rech), così come quelle del capitano Claudia Amabiglia, che ha parlato anche dell’ultima stagione, nella quale il Fanola viaggiava all’ottavo posto al momento della sospensione: «L’anno scorso abbiamo fatto veramente un grande campionato, e finirlo così è stato triste, benché inevitabile. Ripartiamo da lì. Ci sono diverse ragazze nuove ma lo spirito è sempre lo stesso, metteremo tutto il nostro cuore in ogni partita».

Insieme all’Assessore alle attività sportive Denis Cecchetto e al presidente della FIP Padova Flavio Camporese, ha portato il proprio saluto anche Gianni Pegorin, titolare di Pettenon Cosmetics che con il brand Fanola è main sponsor della squadra: «Vedo anche quest’anno un gruppo forte, con ragazze molto motivate. Mi dispiace non aver festeggiato con loro l’ultima salvezza, come facciamo ogni anno, ma magari stavolta faremo una cena benaugurante di inizio anno, sperando di essere poi accompagnati da bei risultati. Ma l’importante sarà vedere queste ragazze giocare con entusiasmo e voglia di crescere».

Il roster:

Claudia Amabiglia (guardia, 1998), Veronica Antonello (play/guardia, 2003), Arianna Arado (ala, 2004), Francesca Beraldo (guardia, 1999), Daba Diakhoumpa (ala/pivot, 2005), Anna Fontana (play, 2004), Sofia Frigo (guardia, 2004), Elena Giordano (play/guardia, 2002), Irene Guarise (play, 2003), Gloria Malin (ala, 2005), Chiara Meroi (ala, 2001), Giorgia Mini (ala, 2004), Sara Nezaj (ala, 2001), Alice Peserico (guardia, 2002), Matilde Pini (ala/pivot, 2004), Manuela Rech (ala, 2004), Martina Rosignoli (guardia, 2001), Francesca Toffolo (ala, 2005), Sofia Taeko Varaldi (ala, 2003).

Lo staff:

Francesca Di Chiara (head coach), Michele Tomei (assistant coach), Ighor Reghellin (assistant coach), Davide Mazzonetto (preparatore atletico).

La preseason del Fanola:

• sab 05/09: Alpo Villafranca – Fanola San Martino

• mer 09/09: Fanola San Martino – Libertas Udine

• dom 13/09: Fanola San Martino – Union San Marco

• mar 15/09: NP Treviso – Fanola San Martino

• sab 19/09: Rhodigium Basket – Fanola San Martino

• mer 23/09: da definire

• sab 26/09: Basket Sarcedo – Fanola San Martino

• dom 04/10: Inizio Serie A2