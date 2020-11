A2 – Anche la sfida tra Bolzano e Sarcedo rinviata

La partita Alperia Bolzano-Basket Sarcedo si aggiunge alla lunga lista delle partite rinviate per l’emergenza sanitaria. Bolzano infatti, vista la delicata situazione in cui si trova la città (classificata zona rossa) ha deciso di non mettere a rischio la salute delle atlete delle due squadre ed ha quindi chiesto a Sarcedo di spostare la gara a Mercoledì 2 dicembre. Richiesta subito accolta dalla squadra vicentina. La partita era in programma Sabato 14 novembre a Bolzano, ed è valida per il 7’ turno del campionato di A2 Girone Nord.

Ufficio Stampa Basket Sarcedo