A2 – Ancona cala il tris e strappa la vittoria contro Firenze

Terza perla consecutiva per il Basket Girls Ancona che prosegue il suo ottimo momento superando al Palascherma il quotato Palagiaccio Firenze. Grande prestazione delle biancorosse autrici di una prova di assoluta concentrazione e lucidità dove sono riuscite a tenere a bada una delle migliori squadre del Girone Sud dell’A2. Vittoria di carattere con coach Piccionne che si affida alle sue senior sfruttando la serata super di Margherita Mataloni trascinatrice delle doriche con i suoi 25 punti (6/12 dal campo, 3/5 da tre) a cui ha aggiunto anche 8 rimbalzi e 5 assist. Con “Maggie” in doppia cifra finiscono anche Bona, che sfiora la doppia-doppia con 12 punti e 9 rimbalzi, Albanelli e Yusuf che realizzano 11 punti a testa risultando determinanti nel finale che consegna alle Girls due punti importantissimi in chiave salvezza. Un Basket Girls in salute che quando corre è capace di far male a molti e sta abituando anche a buone percentuali.

Ottimo approccio alla partita per il Basket Girls che sfrutta subito il suo feeling con il tiro da tre punti e comanda fino al 15-9 grazie alle triple di Albanelli e Mataloni. Firenze arranca e insegue reggendo l’urto delle locali con cinque punti in fila di Capra. Il primo canestro di Yusuf chiude il buon primo quarto del Basket Girls che è avanti 22-16. Pelliccetti apre il secondo periodo con la tripla del +9. Firenze ha un sussulto e riduce sul 25-24 grazie alle triple di Reani e Capra. Il Basket Girls ha però il merito di rimanere sul pezzo e non cedere alle sollecitazioni delle forti avversarie. Mataloni e Bona riprendono a segnare, Maroglio firma il 31-26 a -2’38” e coach Corsini chiama time out. Prima dell’intervallo c’è la nuova tripla di Capra e i liberi di Mataloni e Bona per il 34-29 di metà gara.

Nel terzo quarto rimane inalterato il livello di intensità. De Cassan e Albanelli aprono i fuochi da tre punti con Firenze che trova una Reani infallibile nel tiro pesante (alla fine 5/6 e 4 triple nel periodo). La prima bomba del quarto dell’ala veronese mette Firenze in scia con le ospiti che riducono a -1 (40-39) a -4’31 dall’ultima pausa. Il Basket Girls sente il fiato dell’avversario segna da tre con Mataloni (45-42) e dopo il 2/2 di Albanelli arriva all’ultimo minuto con due triple di Reani che mettono le ospiti in vantaggio al suono della terza sirena (47-49).

Il Basket Girls ha il grandissimo merito di togliere subito l’inerzia dalle mani delle fiorentine. Dal 51-51 arriva il parziale di 6-0 per le padrone di casa con Mataloni, Yusuf e Albanelli che finalizza un contropiede al bacio su assist con passaggio schiacciato a terra di Maroglio. Altro time out di Corsini a -6’58” per Firenze che sembra avere le idee annebbiate. Il Basket Girls allunga a +8 con la tripla di Albanelli e lo zampino della solita Mataloni (62-54). Reani fa 2/3 dalla lunetta, Yusuf punisce la difesa gigliata che decide di battezzare la nigeriana per il 64-56 a -4’20”. Il cronometro corre tra errori da entrambe le parti. Un gioco da tre punti di Cremona sblocca il punteggio con Firenze che accorcia sul 64-59. Il 5°fallo di De Cassan manda su tutte le furie coach Corsini che rimedia tecnico a -2’10” dalla fine con Mataloni che segna il libero del 65-59. Obouh Fegue tiene aperte le speranze delle ospiti ma c’è Mataloni che dalla lunetta è di ghiaccio e mette la ciliegina su una torta prelibatissima preparata dalle ragazze di coach Piccionne.

Basket Girls Ancona – Il Palagiaccio P.F. Firenze 67 – 61 (22-16, 34-29, 47-49, 67-61)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca, Rimi* 2 (1/3 da 2), Pelizzari, Bona* 12 (4/14 da 2), Mataloni* 25 (3/7, 3/5), Albanelli* 11 (1/2, 3/7), Gianangeli, Garcia NE, Mandolesi NE, Pelliccetti 3 (0/1, 1/1), Yusuf 11 (4/7 da 2), Maroglio* 3 (1/5, 0/3)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 14/40 – Tiri da 3: 7/16 – Tiri Liberi: 18/25 – Rimbalzi: 38 4+34 (Bona 9) – Assist: 11 (Mataloni 4) – Palle Recuperate: 2 (Bona 1) – Palle Perse: 12 (Mataloni 5)

IL PALAGIACCIO P.F. FIRENZE: Rossini M. NE, Cremona* 16 (4/15, 0/3), Obouh Fegue* 5 (2/13 da 2), Rossini S.* 6 (3/7, 0/3), Torricelli NE, Poggio 1 (0/2 da 2), Polini NE, Reani* 17 (0/3, 5/6), Capra 11 (1/4, 3/6), De Cassan* 5 (0/1, 1/1)

Allenatore: Corsini S.

Tiri da 2: 10/45 – Tiri da 3: 9/19 – Tiri Liberi: 14/20 – Rimbalzi: 47 13+34 (Obouh Fegue 16) – Assist: 3 (Cremona 1) – Palle Recuperate: 6 (Cremona 2) – Palle Perse: 11 (Capra 4) – Cinque Falli: De Cassan

Arbitri: Castello F., Vicentini E.

UFF.STAMPA BASKET GIRLS ANCONA