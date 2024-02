A2 – Ancona, lesione subtotale del tendine d’Achille destro per Sara Boric

By

Lesione subtotale del tendine d’Achille destro che rende necessaria un’operazione di ricostruzione. Gli esami sostenuti in mattinata all’Ospedale Regionale di Torrette hanno purtroppo confermato la prima diagnosi effettuata sul campo. Sara Boric, uno dei cardini del Basket Girls Ancona, termina qui la sua stagione per un brutto infortunio subito nei secondi finali della gara che le biancorosse hanno giocato e perso a Bolzano. Nei prossimi giorni verrà stabilita la data dell’intervento per la ricostruzione del tendine d’Achille della giocatrice croata che poi inizierà il suo lungo percorso riabilitativo.

Queste le parole di coach Luca Piccionne dopo aver appreso l’ufficialità dell’entità dell’infortunio di Boric

“Ovviamente il mio pensiero va prima di tutto alla giocatrice, che era nel pieno di una grande stagione e di una carriera luminosa. Ma sono certo che si rialzerà e tornerà più forte di prima. La nostra squadra perde un’atleta eccellente sotto ogni punto di vista. Grande professionista, con un altissimo livello di autoesigenza e anche una bella persona, che si è fatta amare sia dentro che fuori dal campo.”

UN GRANDE IN BOCCA AL LUPO SARA. TI ASPETTIAMO DI NUOVO IN CAMPO!!

UFF.STAMPA BASKET GIRLS ANCONA