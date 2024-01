A2 – Ancona passa a Umbertide

Ancora un passo falso per Umbertide. La formazione di Staccini perde contro Ancona: decisivo un break in chiusura di terzo quarto che ha permesso alle ospiti di allungare. Invana la rimonta nel quarto periodo, con Umbertide che arrivata fino a meno due non trovando però la parità. Nel finale Ancona più cinica ha così strappato la vittoria.

Umbertide: Pangalos, Stroscio, Sammartino, D’Angelo, Baldi

Ancona: Mataloni, Boric, Pierdicca, Malintoppi, Yusuf

CRONACA – Parte forte Ancona con Pierdicca e Mataloni protagoniste del 4-9 iniziale. La risposta della PFU è tutta di Beatrice Baldi, che con quattro canestri in fila firma il sorpasso sul 13-11. Si sblocca Stroscio e la prima frazione va in archivio sul 17-14. La tripla di Cupellaro apre la seconda frazione, con la squadra di Staccini che prova subito ad allungare con Gianangeli autrice del 24-17. Boric riporta in scia le ospiti (26-21), mentre è la tripla di Mataloni a valere il nuovo meno due a tabellone. Si continua con l’equilibrio in campo e al ventesimo, è 30-29. Dopo l’intervallo Umbertide prova subito a trovare il giusto ritmo: apre un canestro di Baldi, poi son Gianangeli e Sammartino a mettersi in mostra scrivendo il 40-36. Nel momento migliore però, la PFU si blocca e la risposta di Ancona è un parziale di 14-0 aperto e chiuso da Yusuf per il 40-50. La formazione di Staccini sbanda e Pelizzari s’iscrive allo show offensivo delle ospiti scrivendo un clamoroso 40-53 al trentesimo. L’ultimo periodo si apre con Stroscio e Baldi a segno, accorciando il passivo a nove lunghezze. Pelizzari sblocca le ospiti, ma l’inerzia è tutta di Umbertide che con due triple targate Stroscio-Sammartino ritorna a soli cinque punti di distacco sul 50-55. Ancona chiama minuto di sospensione, ma al rientro Baldi prima e Pangalos poi vanno a bersaglio per il 54-55. I liberi di Boric ridanno due possessi di margine (54-58), ma Pangalos replica prontamente con il nuovo meno due. Botta e risposta tra Yusuf e Baldi, con le due squadre separate da un possesso sul 58-60. Pangalos dalla lunetta fa solo 1/2, non concretizzando l’opportunità di pareggio a ventun secondi dal termine. Immediato timeout per le ospiti, che al rientro tornano avanti di tre lunghezze con Yusuf che concretizza un ribalzo offensivo per il 59-62. Stacchini chiama minuto di sospensione, ma al rientro il tiro di Stroscio non va a segno. Ancona può così festeggiare la vittoria.

PF Umbertide – Basket Girls Ancona 59 – 62 (17-14, 30-29, 40-53, 59-62)

PF UMBERTIDE: Sammartino* 11 (4/8, 1/4), D’Angelo F.* 2 (1/3 da 2), Scarpato, Pangalos* 9 (2/9, 0/3), Stroscio* 7 (2/7, 1/2), Gianangeli 6 (2/2 da 2), Colli NE, Paolocci, Gambelunghe NE, Baldi* 21 (9/14 da 2), Festinese NE, Cupellaro 3 (1/2 da 3)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 20/45 – Tiri da 3: 3/13 – Tiri Liberi: 10/11 – Rimbalzi: 35 6+29 (Baldi 10) – Assist: 13 (Pangalos 6) – Palle Recuperate: 5 (D’Angelo F. 2) – Palle Perse: 14 (Pangalos 3)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 10 (2/4, 2/3), Baldetti NE, Francia, Pelizzari 5 (1/3, 1/2), Mataloni* 12 (4/6, 1/5), Carloni NE, Manizza NE, Barbakadze, Yusuf* 11 (3/9 da 2), Malintoppi* 9 (2/6, 1/2), Boric* 15 (3/9, 2/6)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 15/40 – Tiri da 3: 7/18 – Tiri Liberi: 11/15 – Rimbalzi: 38 9+29 (Yusuf 13) – Assist: 8 (Mataloni 4) – Palle Recuperate: 11 (Yusuf 3) – Palle Perse: 13 (Squadra 5)

Arbitri: Marianetti A., Antimiani S.

