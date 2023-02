A2 – Ancona si esalta e supera il Selargius

Tanta difesa, ancor più cuore e voglia di vincere. Il Basket Girls rialza subito la testa dalla scoppola di La Spezia e centra la quarta vittoria nelle ultime cinque partite compiendo un altro passo nella lunga strada verso la salvezza. Le biancorosse di Piccionne arginano la maggiore fisicità della Techfind S.Salvatore Selargius con una grande prova collettiva basata sulla grande intensità difensiva che ha annebbiato le idee alle temute avversarie immerse in 40′ di difficoltà e alle prese con una pessima giornata al tiro da fuori.



Le sarde partono bene con Aispurua subito ispirata. Il Basket Girls impiega meno di 2′ a sbloccare lo zero sul tabellone con un gioco da tre punti di Mataloni, e sul 3-7 di inizio partita per le ospiti c’è il timbro della lunga argentina giallonera. La luce delle biancorosse si accende con la prima tripla della serata segnata proprio da Mataloni e diventa quasi accecante con le due successive bombe di Albanelli che segna 10 punti nei primi 10′ e lancia Ancona sul 14-7. Coach Righi ha le rotazioni ridotte per l’assenza di Makurat e pesca dalla panchina ottenendo un buon approccio di Vargiu che insieme a Ceccarelli riduce le distanze fino al 20-15 della prima mini pausa. Il Basket Girls continua a colpire da tre punti e anche Pelliccetti partecipa alla festa. Quello dorico un sistema di gioco che funziona perchè coach Piccionne può concedere respiro alle “primedonne” schierando i secondi violini senza che la sostanza in campo cambi. C’è un buon impatto di Yusuf per il +9 delle locali con cui si va al riposo (32-23).



In avvio di ripresa ci sono parecchi errori. San Salvatore deve aumentare i colpi in difesa e trovare precisione. Aispurua e Granzotto riducono le distanze sul 32-27 ma poi tocca a Rimi trascinare le biancorosse. Sul break di 8-0 per le anconetane ci sono 6 punti della lunga siciliana per un Basket Girls che vola sul 40-27. Le ospiti annaspano, tirano male e perdono palloni importanti. Le padrone di casa pur non aprofittando in maniera integrale dello sbandamento delle sarde vanno all’ultimo mini intervallo sul 41-29.

Il copione non cambia neanche a inizio di ultimo periodo quando Yusuf sprigiona energia sotto canestro e Albanelli torna a segnare da tre punti per il 47-61 dopo 3′. Righi chiama time out, arriva una tripla di Srot ma è un lampo nel buio della Techfind. Ancona gestisce con disinvoltura il gap. Maroglio segna il 49-25, S.Salvatore prova il tutto per tutto ma riesce ad arrivare al massimo a -9 (49-40) prima che Aispurua saluti tutti per cinque falli. A -1’38” dalla fine Bona fa 2/2 ai liberi e riporta il vantaggio in doppia cifra lanciando con anticipo i titoli di coda. Finale 51-42 e al Palascherma è ancora festa per le Girls di Piccionne che arrivano alla sosta per la Coppa Italia con il sorriso smagliante.

Basket Ancona-San S. Selargius 51-42



Basket Girls Ancona: Rimi 6, Bona 5, Mataloni 10, Albanelli 13, Maroglio 4, Pierdicca, Pellizzari, Gianangeli 3, Garcia ne, Mandolesi, Pelliccetti 3, Yusuf 7. Allenatore Piccionne



Techfind Selargius: Aispurua 9, Mura 4, Granzotto 6, Ceccarelli 6, Srot 10, Pandori 3, Pinna, Vargiu 4, Valenti ne, Corongiu ne. Allenatore Righi



Parziali: 20-15; 32-23; 41-29

Arbitri: Lillo e Acella

Ufficio Stampa Basket Girls Ancona