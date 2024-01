A2 – Ancona torna a vincere, battuta Matelica nel derby marchigiano

Basket Girls Ancona – Halley Thunder Matelica 72 – 58 (17-27, 37-39, 52-49, 72-58)



BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 12 (2/3, 2/3), Baldetti NE, Francia 5 (2/2 da 2), Pelizzari 10 (5/7, 0/1), Mataloni* 22 (5/8, 4/9), Carloni NE, Yusuf* 7 (3/5 da 2), Marchionne NE, Malintoppi* 4 (1/8 da 2), Boric* 12 (5/11, 0/5)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 23/44 – Tiri da 3: 6/18 – Tiri Liberi: 8/10 – Rimbalzi: 37 9+28 (Yusuf 7) – Assist: 9 (Mataloni 3) – Palle Recuperate: 9 (Yusuf 3) – Palle Perse: 14 (Mataloni 4) – Cinque Falli: Yusuf

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini*, Stronati NE, Celani, Georgieva* 10 (3/9, 1/2), Gramaccioni* 18 (7/14, 1/1), Gonzalez NE, Zamparini NE, Poggio* 15 (6/8, 0/2), Montelpare, Michelini NE, Offor* 6 (2/5 da 2), Sanchez 9 (1/7, 1/2)

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 19/48 – Tiri da 3: 3/11 – Tiri Liberi: 11/15 – Rimbalzi: 37 11+26 (Poggio 9) – Assist: 11 (Gramaccioni 5) – Palle Recuperate: 7 (Gramaccioni 3) – Palle Perse: 14 (Georgieva 3)

Arbitri: Barbieri M., Faro S.

L’ultima giornata di andata del campionato di serie A2 femminile di basket inizia con una sconfitta per la Halley Thunder Matelica. Le ragazze di coach Domenico Sorgentone, che pure sono state protagoniste di un buon avvio di gara, vengono sconfitte ad Ancona dalle Basket Girls, nel derby marchigiano, per 72-58.

Sul parquet si presentano due squadre largamente rimaneggiate: Ancona priva delle giocatrici trasferitesi in altre squadre (Bona, Maroglio e Albanelli) e ancora impossibilitata a schierare il nuovo acquisto Barbakadze; Matelica senza l’infortunata di lungo corso Gonzalez alla quale si aggiunge l’influenzata Kraujunaite, in aggiunta e diverse altre giocatrici in non perfette condizioni fisiche.

L’inizio di partita è ampiamente favorevole alla Halley Thunder che, trascinata dalla ex di turno Benedetta Gramaccioni, raggiunge in più circostanze la doppia cifra di vantaggio, chiudendo il primo quarto avanti 17-27.

Matelica conserva un buon margine fino al 15’ (25-35), prima che Ancona firmi un break di 12-2 che rimette tutto in discussione (37-37 al 19’).

La gara è, ora, punto a punto. La Halley Thunder resta, comunque, con il naso avanti fino al 28’ (47-49), ultimo sussulto prima che le doriche di casa prendano completamente il sopravvento nell’ultimo quarto, tanto da raggiunge il massimo vantaggio (+17) al 38’ sul 70-53. La partita finisce 72-58.

La Halley Thunder Matelica termina il girone di andata al 4° posto in classifica con 18 punti (9 vittorie e 4 sconfitte), è qualificata per la Final Eight di Coppa Italia, ma è anche urgentemente bisognosa di ritrovare l’organico al completo e la condizione migliore per poter tornare a viaggiare spedita come fino a qualche settimana fa.

Nel prossimo match (sabato 13 gennaio), prima giornata di ritorno, la Halley Thunder Matelica giocherà in casa con la robusta Ecodem Alpo Villafranca (PalaChemiba di Cerreto d’Esi, ore 19).

Il commento di coach Domenico Sorgentone. «Abbiamo assistito a due partite, basta un dato per spiegarlo: abbiamo segnato 39 punti nei primi venti minuti e 19 nei secondi venti, che sostanzialmente sono 16 perché gli ultimi 3 sono arrivati a gioco finito. In questo momento siamo una formazione completamente trasformata rispetto a quando eravamo al completo: eravamo una squadra che aveva tre “trattatrici” di palla in campo (Gramaccioni, Gonzalez e Kraujunaite), poi sono diventate due dopo l’infortunio di Gonzalez a fine novembre e comunque abbiamo retto, stasera con una soltanto abbiamo sofferto. Finché Gramaccioni ha retto c’è stato gioco e la squadra ha giocato bene grazie a una concentrazione pazzesca, poi quando le avversarie sono riuscite a escluderla dall’azione sono emerse tutte le nostre difficoltà. Complessivamente, abbiamo pagato quella che è stata la nostra vita degli ultimi quindici giorni. Per il girone di ritorno auspico che la squadra torni ad avere le giocatrici giuste per affrontare un campionato di questo livello».

