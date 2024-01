A2 – Ancora una rimonta per Alpo: Parmesani stende Ponzano

La Posaclima perde l’imbattibilità casalinga e cade contro la corazzata Alpo per 56-62, nonostante la doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi di Celia Fiorotto. Per le veronesi decisive Parmesani (14 + 13) e Nori (13 + 10).

È derby veneto per la Posaclima Ponzano che si trova a sfidare la compagine veronese Alpo Basket. All’andata, in trasferta ad Alpo di Villafranca, la Posaclima aveva dovuto cedere il passo alle avversarie per 69-66. Coach Gambarotto si presenta alla sfida privo della sua playmaker Sara Luna Iuliano ferma per infortunio al piede. In palio il terzo posto in classifica.

Posaclima Ponzano: Kirschenbaum 6, Fiorotto 13, Zoleo n.e., Iuliano n.e., Gobbo 8, Favaretto 10, Valli 5, Varaldi 2, Mosetti 4, Volpato 4, Milani 2, Pertile 2. All.: Gambarotto.

Alpo Basket: Parmesani 14, Nori 13, Turel 9, Moriconi 13, Frustaci 3, Fiorentini n.e., Rosignoli 3, Soglia 7, Pastore, Chiaretto n.e., Mancini n.e., Furlani n.e.. All.: Soave.

Il quintetto iniziale di coach Gambarotto è così composto: Favaretto, Fiorotto, Pertile, Mosetti e Gobbo; coach Soave risponde con Turel, Moriconi, Frustaci, Parmesani e Nori.

Il primo possesso parla veronese, così come il primo canestro con il grande gesto tecnico in reverse di Turel. Dall’altro lato arriva il backdoor di Favaretto, che si trasforma nei primi due punti di Ponzano. Capitan Gobbo, dopo l’assist per la numero 14 si mette in proprio e dimostra tutta la sua classe. Alpo resta viva con i primi punti di Nori. Arriva il momento di Pertile, lasciata sola sotto canestro. Un inizio del match piuttosto scoppiettante: muove la retina anche la play di Alpo Moriconi, con la risposta di Fiorotto che si spinge al ferro con prepotenza e completa un importantissimo gioco da tre. Dopo quattro minuti, è già 11-7 e arriva il timeout di Alpo. In contropiede, Milani riesce a schiacciare per terra per Fiorotto, pronta risposta di Turel da tre punti. Il primo quarto finisce 15-13 con il lob di Moriconi per Soglia.

Si riparte con il giro palla tra Varaldi, Milani e Volpato che realizza dopo un’azione rocambolesca ma fortunata per le biancoverdi. On fire Laura Valli che trova i primi due punti in arresto e tiro perfettamente eseguito a cui, non contenta, aggiunge la tripla del 7-0 di parziale (22-13). Parmesani rimette in moto le sue compagne con il layup da sinistra, poi pescata sotto canestro da Soglia. Spina nel fianco Nori che appoggia per il 23-23. Successivamente a un momento di confusione, si riaccende Ponzano con i punti di Fiorotto che, spalle a canestro, trova lo spazio per girarsi e insaccare. Protagonista di ben due azioni Pertile che faccia a canestro serve prima Gobbo e poi Fiorotto. In un amen è 31-23 con la rubata di Favaretto con il contropiede. Si va al riposo con 33-23 dopo il tiro in sospensione di Mosetti.

Si torna in campo ed è subito Nori a segnare, seguita dalla tripla di Moriconi che riporta le veronesi a -5. Con coraggio Favaretto attacca il centro e si prende l’arresto e tiro dalla media. Parmesani risponde col cameriere da sinistra e poi con la penetrazione tra le maglie difensive di Gobbo e Fiorotto. Dall’altro lato Gobbo trova Fiorotto sotto il ferro che appoggia in reverse. Si accende Cami Kirschenbaum che firma il 39-34. Soglia si libera in modo molto fisico di Varaldi e appoggia al vetro. Il perno di attacco di Alpo, Turel, fa rimbalzare la palla sul ferro che poi finisce dentro (45-43). Due liberi di capitan Gobbo riportano la Posaclima a +5. Mezz’ora di gioco vola via sul 48-43.

Ancora Turel, questa volta contro Volpato, attacca il ferro e trova anche il libero supplementare. Volpato pescata sotto canestro si gira e appoggia, poi Mosetti attacca il fondo e scarica in angolo a Favaretto che non delude la compagna e fa esplodere il Palazzetto di Spresiano. Soglia, sotto canestro, finta bene e riporta le sue a -3. Arriva il pareggio con la bomba di Moriconi per il 54-54 e dopo il sorpasso con il tiro di tabella di Parmesani. Ponzano si fa sentire di nuovo con il jumper di Mosetti. Alpo non molla e segna ancora con il pick and roll eseguito da manuale tra Moriconi e Nori. In fadeaway Nori riesce a trovare il canestro contro Fiorotto (56-60). Sempre la lunga di Alpo spegne le speranze di Ponzano a sei secondi dalla fine portando la sua squadra sul +6. Interrotta l’imbattibilità casalinga, al Palazzetto di Spresiano finisce 56-62, prossimo appuntamento è il derby contro la Nuova Pallacanestro Treviso al Palazzetto Pascale il 3 febbraio.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET