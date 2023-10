A2 – Attura ne mette 29, Derthona stende Broni

Con una grande prova di squadra e trascinata da una capitan Attura chirurgica (29 punti) la formazione di Cutugno supera a piè pari il temutissimo ostacolo costituito dalla Logiman Broni; successo netto ed indiscutibile quello delle giraffe, autrici di una prova davvero superba, per gioco ed intensità, di tutto il collettivo. Bravo lo staff tecnico che ha preparato alla perfezione la sfida, e bravissime le castelnovesi che hanno saputo mettere in pratica alla perfezione il piano partita, facendo passare in secondo piano l’assenza, pesante, di Cerino. Si gioca in un Camagna caldissimo sia per il gran pubblico presente sia per la temperatura estiva; uno spettacolo nello spettacolo quello offerto dai tifosi di ambo le squadre e se a livello di decibel la gara è stata vinta probabilmente da Broni sul campo invece le cose sono andate assai diversamente. Match che resta in equilibrio nei primi 6′-7′ con l’Autosped che compensa le brutte percentuali dall’arco, pur avendo costruito buoni tiri, grazie alle percussioni nel pitturato ed al dominio a rimbalzo, in particolare quello offensivo (ben 12 nei primi 20′); Broni inizialmente segna solo dai 6,75 ma subisce la maggiore intensità delle padrone di casa che caricano anche di falli le lunghe oltrepadane. Il 22-15 del 10′ è il preludio ad un allungo ancora più deciso del Bcc che tocca a più riprese la doppia cifra di vantaggio respingendo anche l’unico timido tentativo di recupero delle ospiti (23-28 al 14′) con un 13-2 firmato principalmente dall’ex Ragusa (9 punti). Il 41-25 di metà gara non è ancora una sentenza e teoricamente le lombarde avrebbero il tempo per recuperare il terreno perduto ma alla ripresa del gioco sono ancora le giraffe a tenere saldamente in mano l’inerzia della partita, superando la soglia psicologica del +20 e tenendo sempre a distanza di sicurezza le avversarie che pur non lesinando l’impegno non riescono mai a venire a capo della partita; il 63-39 del 30′ segna ormai la resa per la truppa di Magagnoli con l’Autosped che nei 10′ finali arriva anche al +30 (81-51), chiudendo in scioltezza una sfida che alla vigilia aveva creato più di una preoccupazione ma che sul campo ha avuto, onestamente, un solo padrone. Davvero una prova convincente quella delle castelnovesi che hanno confermato anche stasera quanto di buono fatto in questa prima fase di stagione; il cammino è ancora lungo e c’è ancora tanto lavoro da fare ma, come si dice, chi ben comincia…

Autosped Bcc Derthona Basket – Logiman Broni 83-60 (22-15, 41-25, 63-39)

Autosped: Marangoni 8, Tobaldi, Gianella 2, Leonardi 7, Baldelli 8, Gianolla 13, Thiam 1, Curic 4, Attura 29, Castagna, Melchiori 11. All. Cutugno Ass. Cerini e Lazzari

Logiman: Corti ne, Carbonella ne, Moroni 12, Molnar 11, Ianezic 2, Policari 20, De Pasquale 3, Grassia, Bonvecchio 4, Labanca, Coser 8. All. Magagnoli Ass. Andreoli e Turicci

UFF.STAMPA AUTOSPED DERTHONA BASKET