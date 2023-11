A2 – Basket Torino Femminile vince 0-20 la trasferta contro Stella Azzurra

By

Violato un altro tabù: il Basket Torino Femminile ottiene il primo successo esterno della sua storia a livello di A2!

Nella maniera peraltro più inattesa, senza cioè neanche “scendere in campo”.

La gara prevista per le ore 16:00 di sabato scorso 11 novembre presso l’Arena Altero Felici di Roma non si è in effetti disputata a causa della mancanza a bordo campo del Medico di gara (presenza che deve essere assicurata dalla squadra ospitante il match).

Oggi è arrivata l’attesa decisione del Giudice Sportivo Nazionale che ha sancito la vittoria a tavolino delle linci per 20 a 0.

2 punti ed una differenza canestri di +20 quanto mai preziosi per il campionato di Isoardi e compagne.

Così coach Corrado: “Siamo dispiaciuti per quanto successo, avremmo preferito conquistare i 2 punti sul campo, non possiamo certo gioire di questo risultato”.

UFF.STAMPA BASKET TORINO FEMMINILE