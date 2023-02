A2 – Battipaglia allunga nella ripresa e sbanca Savona

Azimut Wealth Management Savona – O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 64 – 79 (25-20, 37-38, 51-55, 64-79)



AZIMUT WEALTH MANAGEMENT SAVONA: Ceccardi NE, Vivalda 6 (3/4, 0/2), Ghigliotto NE, Salvestrini* 8 (2/3, 1/1), Poletti, Lo Re NE, Sansalone* 3 (1/1 da 3), Picasso 3 (1/1, 0/1), Paleari* 5 (1/1, 1/2), Leonardini 2 (0/4, 0/2), Pobozy* 12 (5/12 da 2), Zanetti* 25 (9/17, 1/1)

Allenatore: Dagliano R.

Tiri da 2: 21/43 – Tiri da 3: 4/10 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 27 8+19 (Pobozy 10) – Assist: 20 (Vivalda 4) – Palle Recuperate: 10 (Sansalone 5) – Palle Perse: 24 (Zanetti 7) – Cinque Falli: Paleari

O.ME.P.S. AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA: Lombardi, Seka 12 (3/6, 0/1), Crudo 6 (2/4, 0/2), Castelli* 8 (1/3, 2/5), Potolicchio* 19 (2/8, 4/7), Zanetti, Cutrupi* 15 (7/8 da 2), Alford* 4 (2/4 da 2), Chiovato F. 2 (1/1 da 2), Rylichova* 13 (1/2, 3/6)

Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 19/36 – Tiri da 3: 9/22 – Tiri Liberi: 14/19 – Rimbalzi: 38 14+24 (Cutrupi 7) – Assist: 21 (Seka 6) – Palle Recuperate: 11 (Rylichova 3) – Palle Perse: 18 (Castelli 5) – Cinque Falli: Alford

Arbitri: Colombo M., Zara M.

Al PalaPagnini di Savona, nell’incontro valevole per la diciottesima giornata (quinta di ritorno) del campionato di Serie A2 Femminile, Girone Sud, importante affermazione esterna per la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia che va a vincere, brillantemente, sull’ostico parquet della Amatori Pallacanestro Savona. Risultato finale 64-79.

La cronaca.

Primo quarto gradevolissimo e dal punteggio assai elevato. Le due compagini, nella frazione inaugurale, segnano molto mostrando determinazione e ottimo stato di forma. A destare l’impressione migliore, in avvio, sono le padrone di casa che, dopo gli iniziali sorpassi e controsorpassi, firmano il primo allungo significativo di serata: una tripla di Sansalone vale, a metà frazione, il +4 (14-10). Più equilibrata la seconda metà del periodo con la distanza tra le due squadre che resta sostanzialmente invariata: le liguri continuano a segnare tanto e con tante giocatrici diverse, ma Battipaglia risponde colpo su colpo con la solita Potolicchio in evidenza. Al 10′, Savona è avanti di 5 (25-20).

L’inerzia, favorevole alle padrone di casa, resta tale fino al minuto 16: fino ad allora, infatti, sono ancora le liguri a farsi preferire grazie, in special modo, ad un’ottima Lucrezia Zanetti (12 punti per lei nel primo tempo). A 4 minuti dalla fine del periodo, Battipaglia è ancora sul -5 (37-32). Nella parte conclusiva del primo tempo, però, le cose cambiano con le ospiti che blindano la difesa (nessun altro punto concesso a Savona) e che, con personalità e brillanti scelte offensive (bene Potolicchio e Rylichova) si fanno progressivamente più vicine fino al sorpasso ottenuto a seguito del 2/2 dalla lunetta di Crudo (all’esordio in canotta biancoarancio). All’intervallo lungo, è la O.ME.P.S. Afora Givova ad essere avanti (+1, 37-38).

Savona, però, non ci sta e, in avvio di terzo quarto, reagisce con veemenza: la scatenata Lucrezia Zanetti e Pobozy mettono in difficoltà la difesa ospite consentendo alla compagine di casa di tornare in testa (48-46 al 25′). Ma immediata arriva anche la controreazione di Battipaglia, affidata al dinamismo di Seka ed alla potenza di Cutrupi, incontenibile nel pitturato: al minuto 28, siamo sul 50-50. Il match è bellissimo ed appassionante ed il terzo quarto, incandescente, si scalda ulteriormente nella sua parte finale. In un PalaPagnini caldissimo, è proprio la più giovane in campo ad avere maggiormente i nervi saldi in questa fase: una tripla da lontanissimo di Castelli fa scattare in avanti Battipaglia che, al 30′, ha 4 lunghezze di vantaggio (51-55).

Le biancoarancio, lanciatissime, disputano un ultimo quarto di grande spessore: Cutrupi (immarcabile), ben coadiuvata da Castelli e Crudo (molto positivo il suo esordio), manda in fuga una Battipaglia che, al minuto 35, è avanti di 11 (54-65). Le liguri, con grande generosità, provano a riorganizzarsi, affidandosi alla bravissima Lucrezia Zanetti, ultima ad arrendersi. Ma le ospiti, solidissime, non si lasciano scalfire, anzi, allungano ancora: 5 punti consecutivi di Potolicchio ed una tripla di Rylichova valgono il +15 esterno (60-75) che, al minuto 38, chiude i conti. La serata delle ragazze di coach Maslarinos si chiude trionfalmente con l’elegante canestro in sottomano della giovane Chiovato. L’Amatori Savona, autrice di una partita gagliarda e valentissima, è costretta ad uscire dal campo senza i due punti in palio: ad aggiudicarseli, infatti, è la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia che vince con il punteggio di 64-79.

