A2 – Battipaglia sfoggia un gran quarto periodo e doma Cagliari

Un’altra ottima prestazione non premiata dal risultato. Il CUS Cagliari cede sul campo dell’Omeps Givova Battipaglia (80-65 il finale), ma il -15 incassato alla sirena non rende giustizia alla prova delle universitarie, per larghi tratti in testa nel punteggio prima di accusare un calo di energie nei dieci minuti finali.

Alla fine restano 8 i punti in graduatoria delle rossoblù, che tornano comunque dalla trasferta campana con la rinnovata consapevolezza di poter competere alla pari anche con compagini di primo livello.

LA GARA – Dopo i botta e risposta iniziali, Battipaglia trova continuità nel tiro dall’arco con Ferrari e Potolicchio e vola sul +12 (21-9). Un mini break positivo di 6-0, però, fa entrare in partita le universitarie, che si riscattano in avvio di secondo periodo con un parziale di 13-2 che le porta a sorpassare sul 24-23. Striulli e compagne difendono in maniera aggressiva e trovano soluzioni ad alta percentuale nella metà campo offensiva, toccando anche il +5 grazie alla bomba mandata a referto da Puggioni. Le campane replicano e si rifanno sotto, ma il CUS è determinato e trova il modo di allungare nuovamente fino al +7 con Saias (38-31) prima di tornare negli spogliatoi con un possesso pieno di vantaggio.

Al rientro in campo la partita si fa sempre più equilibrata: Potolicchio impatta a 42, poi il CUS torna avanti ma viene ripreso. Le due formazioni vanno a lungo a braccetto nel punteggio, poi Alford scrive il +2 Battipaglia a una manciata di secondi dal 30’ (56-54).

Nell’ultimo quarto le cose cambiano: le due difese sono speculari (zona contro zona), ma le padrone di casa riescono a trovare maggior continuità in attacco, e sfruttando qualche palla persa dalle cussine accelerano fino al +7 con Lombardi e Ferrari. Stavolta il quintetto cagliaritano fatica a imbastire una risposta, allora Potolicchio e compagne prendono il largo e la chiudono sul +15 condannando il CUS alla sconfitta.

“La squadra ha giocato una grande partita – commenta coach Federico Xaxa – probabilmente nell’ultimo quarto c’è stato un leggero calo di energie. Le ragazze sono comunque state molto brave: Battipaglia punta in alto, è una squadra in crescita e ha delle giocatrici importanti. Nonostante ciò anche oggi ci resta il rammarico per non aver chiuso la partita dopo averla condotta per larghi tratti. Vedo il bicchiere mezzo pieno: siamo pronti per vincere qualche altra partita e agganciare i playout”.

Omeps Givova Battipaglia-CUS Cagliari 80-65

Battipaglia: Seka 7, Potolicchio 6, Cutrupi 9, Milani 5, Ferrari 20, Lombardi 5, Crudo 10, Zanetti 2, Alford 14, Chiovato 2. Allenatore: Maslarinos

CUS Cagliari: Puggioni 7, Caldaro 7, Giangrasso 8, Stawinska 13, Striulli 4, Paoletti 8, Venanzi, Saias 7, Gagliano 11, Usai. Allenatore: Xaxa

Parziali: 23-15; 35-38; 56-54

Arbitri: Di Luzio e Di Pilato

Ufficio Stampa

CUS Cagliari Basket