A2 – Battipaglia si conferma nei piani alti: Savona sconfitta

Al PalaZauli, nell’incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A2 Femminile, Girone Sud, netta affermazione (la quarta in cinque partite disputate) per la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia che, in testa fin dalle prime battute, si impone sulla Azimut Wealth Management Savona con il punteggio di 60-48.

La cronaca.

Partenza lanciata di Battipaglia che, reduce da due vittorie consecutive, è scesa in campo con l’atteggiamento di chi vuole dare continuità all’ottimo momento vissuto: dopo 3 minuti di gioco, le biancoarancio sono già sul +8 (10-2). Dopo un inizio di gara particolarmente effervescente, la seconda parte della prima frazione riserva meno spettacolo: le padrone di casa, infatti, si fanno prendere da una certa frenesia attaccando con poca lucidità. In compenso, la fase difensiva continua a lavorare bene concedendo poco alle pur dinamiche ospiti. Dal punto di vista delle giocate individuali, sono Potolicchio e Castelli da una parte e Ceccardi dall’altra a firmare quelle più rilevanti. Al termine del primo quarto, il vantaggio interno è di 11 lunghezze ( 17-6).

Come nel primo quarto, anche la seconda frazione vede Battipaglia partire fortissima: le ragazze di coach Maslarinos, mettendo a segno ben 4 triple ravvicinate (due firmate da Chiapperino ed una ciascuna da Potolicchio e Feoli) al minuto 13 si ritrovano sul +19 (29-10). Savona, pur volenterosa, fa fatica a contenere le sfuriate offensive delle padrone di casa. Nonostante ciò, con Paleari e Ceccardi in evidenza, prova a reagire, sebbene la distanza da Battipaglia, a metà frazione, resti ampia (-16, 31-15). Nella seconda parte del periodo, la O.ME.P.S. Afora Givova imprime un’ulteriore accelerazione al proprio ritmo: la regia di Castelli ed i canestri di Rylichova e Cutrupi fanno lievitare il vantaggio interno, tutto ciò nonostante il fatto che le ospiti, in questa fase, non stiano giocando affatto male. All’intervallo lungo, Battipaglia è avanti di 22 (43-21).

Con un vantaggio così ampio, è comprensibile che le padrone di casa decidano di rallentare il proprio ritmo: il rallentamento di Battipaglia è, però, un po’ troppo accentuato: le ragazze di coach Maslarinos, nella prima metà della terza frazione, segnano appena 3 punti. Savona, allora, con grande orgoglio, prova ad imbastire i presupposti per operare una rimonta certamente assai complicata, ma tuttavia non impossibile (come insegna la storia di questo sport). Al minuto 25, le liguri hanno recuperato 4 lunghezze di svantaggio (-18, 46-28). Anche la seconda parte della frazione vede le biancoarancio non brillantissime in attacco: per loro fortuna, però, Savona non riesce a recuperare ulteriore margine. Al 30’, Battipaglia ha ancora 18 punti di vantaggio (49-31).

Nella prima metà della frazione conclusiva, la O.ME.P.S. Afora Givova torna ad alzare i giri del motore ritrovando efficacia e brillantezza in una fase offensiva che, ora, vede anche Alford trovare soluzioni vincenti. A metà dell’ultimo periodo, il vantaggio interno resta piuttosto rassicurante (+20, 60-40). Il match, di fatto, finisce lì, così come lì finiscono i canestri realizzati in serata da una Battipaglia che, appagata da quanto fatto finora, può dare spazio a tutte le ragazze convocate. Nei minuti conclusivi della contesa, sono solo le ospiti ad andare a segno, riducendo in maniera tra l’altro neanche lieve il divario dalle padrone di casa che, alla fine, si impongono con il punteggio di 60-48.

Risultato finale 60-48 (17-6; 43-21; 49-31; 60-48).

Tabellino del match:

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia

Lombardi, Seka 3, Castelli 6, Potolicchio 15, Chiapperino 6, Catarozzo, Zanetti, Cutrupi 12, Feoli 3, Alford 8, Chiovato, Rylichova 7. Coach: Maslarinos.

Azimut Wealth Management Savona

Ceccardi 10, Vivalda 7, Pesci, Salvestrini 2, Poletti, Paleari 12, Sansalone, Picasso 11, Leonardini, Pobozy 6, Zanetti. Coach: Dagliano.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese