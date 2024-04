A2 – Belosevic respinge il rientro di Vigarano, sorride Vicenza

VICENZA. La Giara guidata da coach Marco Damaschi ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, arrivando a -3 al 39’ dopo una tripla di Siciliano. L’azione da tre punti seguente di Belosevic di fatto ha chiuso i conti e per le biancorosse è arrivato il ko. Adesso, per essere sicure di un posto ai play out dovranno battere sabato prossimo Ponzano al Pala Vigarano, oppure sperare in un ko casalingo di Abano Terme contro la capolista Udine.

I primi 10’ vedono le padrone di casa condurre praticamente sempre nel punteggio, grazie ad Assentato soprattutto. Al 5’ è 9-4, che diventa 21-13 alla prima pausa, nonostante i 7 punti dell’ottima Siciliano. Dopo il primo mini intervallo Vicenza si porta sul +10, 24-14, al 14’, ma il finale del primo tempo sarà tutto di marca Giara che, grazie a due liberi di Tintori a -37” dalla sirena, tocca il -3, 29-26. Diciassette dei 26 punti delle biancorosse, prive di Conte, portano la firma di Siciliano e Cutrupi, ma la Giara è lì anche e soprattutto grazie a una prestazione della squadra.

Il terzo parziale è sempre sui binari dell’equilibrio, al 23’ Gorjanacz, ex di turno, firma il 35-36, poi si chiude il terzo quarto sul 49-47. Il match si decide durante gli ultimi 10’, nei quali pure Tintori è brava a farsi trovare pronta: al 35’ è 55-52, che diventa 55-54 al 36’ con Cutrupi mattatrice. Anche grazie a Togliani Vicenza allunga e al 38’, sul 63-54, il match pare chiuso. Niente di più sbagliato, perché Siciliano firma il 63-60 al 39’ che riapre il match, chiuso dalla già citata azione da tre punti di Belosevic. Adesso, sotto con il match casalingo contro Ponzano, decisivo per i play out.

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA-GIARA VIGARANO 67-60 (21-13, 29-26, 49-47)

VELCOFIN INTERLOCKS: Belosevic 11, Togliani 3, Bevolo 5, Fontana 3, Sturma 4, Pellegrini 15, Assentato 16, Peserico 7, Reschiglian ne, Valente ne, Ruffo 2, Vitari 1. All.Zara.

GIARA: Tintori 5, Feoli, Di Mauro ne, Siciliano 26, Cutrupi 17, Minelli 5, Gorjanacz 5, Armillotta, Pepe 2. All.Damaschi.

Arbitri: Purrone e Pulina.

UFF.STAMPA GIARA VIGARANO