A2 – Blackout Roseto, Treviso fa l’impresa

Una partita condotta per 39 minuti e persa praticamente negli ultimi istanti: è questa la fotografia del match che ha visto Treviso sbancare il PalaMaggetti con il punteggio di 51-53.



Il primo tempo è molto tattico ed equilibrato, Treviso alterna difese particolari e forte pressing per mettere in difficoltà le Panthers ma le rosetane chiudono comunque in vantaggio il primo quarto, non concedendo neanche un canestro dal campo alle trevigiane (14-10). Due triple di Maroglio ad inizio secondo quarto propiziano il primo break delle padrone di casa con Treviso che comunque prova a rientrare a contatto, Roseto però reagisce, allunga e va all’intervallo sul 31-20.



Nel terzo quarto, oltre alle assenze di Obouh Fegue, Miccio e Bona, si aggiunge anche quella di capitan Botteghi, costretta ad uscire per infortunio. Le Panthers hanno un cuore immenso e, grazie alle giocate di Sorrentino, riescono a mantenere un margine di relativa sicurezza (45-36). Treviso continua ad insistere con forte pressing e difesa a zona e, a metà della quarta frazione, torna ad un solo possesso di distanza. Negli ultimi minuti entra in campo anche Miccio, che prova a giocare sul dolore, ma Treviso mette la freccia con la tripla decisiva di Gini che vale il 51-53 finale.



Per le Panthers è la seconda sconfitta casalinga stagionale che dovrà subito essere assimilata in vista del big match, in trasferta, contro Udine.



ARAN Cucine Panthers Roseto – Treviso (51-53)

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 4, Resemini, Tourè 7, Botteghi 10, Sorrentino 15, Bona ne, Cecili, Miccio, Bardarè, Mattera 6, Polimene ne, Maroglio 9. Coach: Padovano



Treviso: Zagni 4, Vespignani 8, Amabiglia, Capra, Perini 3, Lazzari ne, D’Angelo 11, Gini 11, Da Pozzo 2, Egwoh 14. Coach: Matassini



Parziali (14-10, 17-10, 14-16, 6-17)

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto