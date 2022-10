A2 – Blitz Alperia Bolzano, Mantova in serata no

2° GIORNATA GIRONE NORD: MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 61 – ALPERIA BASKET CLUB 67

(15-20; 29-37; 46-55; 61-67)

Serata storta per MantovAgricoltura che inciampa nell’Alperia nella prima gara tra le mura amiche del Pala Sguatizer.

L’Alperia parte a razzo con un 3 su 3 dalla lunghissima in un minuto si porta sul 9-0. Con una Orazzo ispirata e una Bernardoni che le dà manforte le sangiorgine impattano la partita rifacendosi sotto minacciosamente. Nel momento in cui le mantovane avrebbero potuto cogliere l’onda positiva piazzando il sorpasso, vengono commessi diversi errori che rimettono le avversarie in vantaggio di 5 lunghezze sul 20 a 15.

Nella seconda frazione di gioco sono le virgiliane a partire forte piazzando un 5 a 0 che rimette la situazione in equilibrio, ma i minuti successivi sono una controffensiva bolzanina che piazza a sua volta un contro break di 0 a 5 riprendendo il vantaggio e portandosi, a conclusione del primo tempo, sul 29 a 37 in proprio favore.

Dopo la pausa lunga il piglio biancorosso in campo è diverso con le mantovane che mettono in difficoltà le avversarie, specialmente in difesa, riagguantando la gara a metà quarto. Vengono concessi troppi secondi tiri e qualche imprecisione biancorossa fa sì che le bolzanine, trascinate da una Vella che chiuderà con 22 punti a referto in proprio favore, mantengano salgo il vantaggio chiudendo sul 46 a 55.

Nell’ultimo quarto MantovAgricoltura si gioca il tutto per tutto con una Bevolo che si carica la squadra sulle spalle nel tentativo di sigillare definitivamente il divario. Due bombe ed una giocata strutturata di Fall danno però una zampata alle sangiorgine che si ritrovano in doppia cifra di svantaggio sul 48 a 60. Le virgiliane tentano in extremis l’ultimo sforzo per avvicinarsi ulteriormente e provare una controffensiva giungendo fino al -5 che però ritorna ad essere un -9 poco dopo; Orazzo riapre però le speranze mantovane con una tripla dalla lunghissima con il pallone tra le mani a 10 secondi dalla fine: a nulla servono due buoni tentativi da 3 che sfiorano di poco il fondo del cesto consegnando la vittoria alle bolzanine di coach Sacchi.

Il prossimo impegno per MantovAgricoltura è fissato a domenica prossima sul campo avversario della Limonta Costa Masnaga alle ore 18:00, mentre ritorneranno a giocare al Palazzetto dello Sport Sguaitzer il 29 ottobre alle 20:30 contro l’A.S. Vicenza

Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura: Dell’Olio n.e., Llorente 9, Togliani, Petronio 4, Bevolo 11, Bernardoni 0, Ndiaye, Bottazzi 8, Truzzi n.e., Perantoni n.e., Labanca 4, Orazzo 17. All.re Purrone .; ass. Logallo L., Gianfreda E.

Alperia Basket Club Bolzano: Logoh 5, Servillo 2, Chrysanthidou 5, Kotnis 13, Fall 8, Gualtieri, Delbalzo Geuze, Assentato 9, Vella 22, Mazzucco n.e., Azzi 3, Kob n.e.. All.re Sacchi R.; ass. Altin D.

UFF.STAMPABASKET 200 SAN GIORGIO