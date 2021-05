Quarto posto in cassaforte per l’Autosped Castelnuovo Scrivia, che supera Basket Sarcedo 44-45 volando a quota 34 punti in classifica.

Partita a basso punteggio ma equilibrata quella che si disputa sul campo della formazione veneta, ottava testa di serie ai prossimi Playoff. Sarcedo manda a referto tutte le otto giocatrici impiegate e arriva anche sopra di tre punti ai minuti finali, ma a salvare Castelnuovo Scrivia ci pensa Pavia con sei punti consecutivi dei suoi 11 di fine match (miglior realizzatrice dopo Colli, 12): è suo il canestro della vittoria e, contestualmente, del quarto posto.

La squadra di coach Zara attende ora il nome del suo avversario al primo turno, che sarà frutto del risultato della sfida tra Alpo e Vicenza in programma venerdì.

Basket Sarcedo – Autosped Castelnuovo Scrivia 44 – 45 (11-9, 27-27, 36-37, 44-45)

BASKET SARCEDO: Viviani* 7 (0/1, 2/12), Massagrande NE, Mandic* 8 (2/8, 1/2), Colombo* 6 (0/2, 2/5), Battilotti* 3 (0/1, 1/2), Carollo 3 (1/2, 0/2), Fumagalli* 5 (1/1, 1/3), Garzotto 6 (0/1, 2/2), Merlini 6 (2/2 da 3), Lanzi NE, Santarelli NE, Gasparini NE

Allenatore: Zimerle A.

Tiri da 2: 4/16 – Tiri da 3: 11/30 – Tiri Liberi: 3/5 – Rimbalzi: 22 4+18 (Mandic 9) – Assist: 8 (Viviani 3) – Palle Recuperate: 1 (Fumagalli 1) – Palle Perse: 12 (Squadra 9) – Cinque Falli: Fumagalli

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Repetto NE, D’angelo, Madonna* 6 (0/2, 2/5), Pavia* 11 (1/2, 1/3), Serpellini NE, Colli* 12 (0/3, 3/5), Bernetti 6 (2/2 da 3), Bonvecchio 4 (0/1, 1/6), Scibelli, Podrug* 3 (0/1, 1/3), Francia, Gatti* 3 (1/6 da 3)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 1/9 – Tiri da 3: 11/31 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 23 4+19 (Madonna 7) – Assist: 4 (Gatti 2) – Palle Recuperate: 0 (Squadra 0) – Palle Perse: 12 (Squadra 8)

Arbitri: Caravita G., Berlangieri C.

Area Comunicazione LBF