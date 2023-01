A2 – Blitz di Alpo sul parquet di Ponzano

Posaclima Ponzano – Ecodent Alpo 70 – 75 (6-19, 19-35, 41-51, 70-75)



POSACLIMA PONZANO: Bianchi 5 (0/2, 1/1), Tivenius* 28 (11/15, 1/1), Mioni 2 (0/1 da 2), Iuliano* 3 (0/2, 0/2), Rosar NE, Gobbo 6 (3/5 da 2), Favaretto 9 (2/8, 0/2), Varaldi* 3 (1/3 da 3), Valli*, Pellegrini* 14 (2/7, 3/5), Pertile

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 18/44 – Tiri da 3: 6/15 – Tiri Liberi: 16/24 – Rimbalzi: 38 11+27 (Tivenius 14) – Assist: 10 (Gobbo 3) – Palle Recuperate: 6 (Bianchi 2) – Palle Perse: 22 (Tivenius 4)

ECODENT ALPO: Marinkovic 12 (2/3, 2/4), Turel* 11 (0/2, 2/6), Fiorentini NE, Rosignoli* 17 (4/6, 3/5), Diene* 6 (3/7, 0/1), Moriconi* 11 (1/2, 2/4), Soglia 4 (1/3 da 2), Vitari 2 (1/1 da 2), Mancinelli* 12 (3/5, 0/3), Franco NE, Pastore

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 15/31 – Tiri da 3: 9/23 – Tiri Liberi: 18/25 – Rimbalzi: 31 5+26 (Diene 10) – Assist: 15 (Mancinelli 6) – Palle Recuperate: 12 (Mancinelli 4) – Palle Perse: 19 (Moriconi 6) – Cinque Falli: Mancinelli

Arbitri: Bernardo L., Capatan V.

L’Ecodent Alpo espugna il campo di Ponzano, direzionando la partita già nel primo quarto: 70-75 il risultato finale, al termine di un match sempre comandato dalle biancoblu che infliggono così il 2-0 nel doppio confronto con la Posaclima Ponzano Basket. Cinque giocatrici veronesi in doppia cifra per l’Alpo Basket che vince nettamente in valutazione di squadra (56-79), mentre dall’altra parte la svedese Tivenius è la mattatrice della serata (28 punti, 14 rimbalzi e 34 di valutazione).

Gara che prende la strada di Alpo nella prima frazione, come detto, nella quale Ponzano mette a segno 1 punto nei primi 8 minuti di gioco. L’Alpo ne approfitta e a metà tempo è avanti 0-10 dopo la tripla di Turel. Le trevigiane non segnano mai, ma proprio mai e la forbice si allarga sino all’1-19: negli ultimi due minuti del quarto le ospiti tirano un po’ il fiato e non segnano più, Ponzano trova i primi punti dal campo con Tivenius e Gobbo e al primo mini-riposo il tabellone segna 6-19. Il secondo quarto si apre con la tripla di Turel (6-22), l’Alpo tiene saldamente in mano le redini del match nonostante non segni nessuno per lunghi minuti: 5 punti in fila di Moriconi riportano le biancoblu sul +15 (11-26) e il divario rimane più o meno il medesimo sino all’intervallo lungo al quale si arriva con l’azione da tre punti di capitan Mancinelli (19-35).

Nel terzo quarto la Posaclima si sveglia: dopo aver messo a segno 19 punti in due quarti, ne mette a segno 22 in questa frazione nella quale il divario rimane comunque sempre sopra la doppia cifra. Diene in apertura eguaglia il massimo vantaggio della serata (19-37), la tripla di Rosignoli fissa il 26-42 e dà il via allo show personale della numero 7 biancoblu che ne mette 10 consecutivi (34-49). Tivenius e Pellegrini con una tripla ricuciono il ritardo sino al -10 (39-49) e all’ultimo riposo si arriva con il cesto di Mancinelli e i liberi di Iuliano (41-51). Nell’ultimo periodo l’Ecodent riguadagna il +15 con la tripla di Marinkovic (48-63) ma alza un po’ troppo presto il piede dall’acceleratore. A metà tempo le padrone di casa infilano un break di 7-0 e tengono vive le speranze (55-63), per l’Alpo rispondono Rosignoli e Soglia dal campo e Mancinelli dalla linea (57-69). A 1′:45″ dal gong è ancora +11 dopo il paniere di Vitari (60-71) ma non è finita perché Tivenius ne mette 4 in fila e Bianchi fa 1/2 dalla linea (65-71): mancano 30 secondi alla sirena, Moriconi fa 2/2 dalla lunetta (65-73), Pellegrini da tre sigla il minimo svantaggio (68-73) e Turel la chiude definitivamente dalla linea della carità (68-75) prima del canestro conclusivo della solita Tivenius (70-75).

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ‘99