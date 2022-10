A2 – Blitz Mantova, vittoria sul campo di Alpo

Si chiude con un sorriso la prima gara del campionato sangiorgino con la vittoria per 43 a 47 sul campo dell’Alpobasket ’99. Una partita lottata e che ha visto le mantovane essere in svantaggio per larga parte della gara.

Il quintetto base di coach Purrone, formato da Dell’Olio, Llorente, Togliani, Bernardoni e Orazzo parte con le polveri bagnate incassando un parzialino di 6 a 0 da parte delle veronesi con Vitari e Diene particolarmente ispirate; poco dopo le mantovane alzando la testa e piazzando il contraccolpo con sorpasso grazie ai tiri liberi di Labanca. Alpo trova un paio di occasioni piazzando ancora il sorpasso e riempiendo l’area mantovana non concedendo vita facile sotto canestro di Mantova; la gara si butta fin da subito sull’agonismo e fisicità con le difese che hanno la meglio sugli attacchi concedendo un punteggio piuttosto basso in entrambe le metà del campo sul 14 a 9 al suono della prima sirena.

Nella seconda frazione di gioco le percentuali al tiro delle sangiorgine si abbassando con Alpo che prova l’allungo arrivando sul 19 a 11 che viene prontamente bloccato con i punti dalla media di Dell’Olio a cui segue a ruota un break firmato totalmente da Orazzo: una tripla e 2 su 2 ai liberi accorciano per le mantovane sul 21 a 18.

In extremis Moriconi trasforma un tiro difficilissimo da tre sullo scadere in preziosi punti che mandano tutti nello spogliatoio sul 24 a 18 per le casalinghe.

Di rientro dagli spogliatoi sono le lunghe di entrambe le sponde, Vitari per Alpo e Dell’Olio per San Giorgio, a far piovere bombe e mantenere la situazione in equilibrio sul 27 a 21.

Coach Purrone si trova inoltre costretto a lasciare Llorente in panchina a causa della situazione falli (4 falli a suo carico all’inizio della terza frazione di gioco).

Bernardoni fa la voce grossa riuscendo, in un paio di azioni e con l’aiuto della mortifera Orazzo dalla linea della carità, a sferrare nuovamente l’attacco che permette a San Giorgio vantaggio di una lunghezza sul 27 a 30.

Ancora Orazzo sfodera due perle con un altro personale break di 5 a 0 con una bomba dalla distanza e un tiro dalla media portando le sorti mantovane in vantaggio per 28 a 35. Prosegue la striscia positiva ai liberi con Bottazzi che allo scadere trova il 2 su 2 che chiude il quarto sul 30 a 37.

Per Alpo è subito Soglia che prova ad attaccare la partita con un tiro che sembra far rinsavire le sorti veronesi, ma è pronta la risposta di Labanca da sotto che mantiene la situazione ancora invariata. Qualche svista biancorossa di troppo sotto le plance permette alle giocatrici di coach Soave di rifarsi sotto sul 36 a 39. Aumenta sempre di più il ritmo di gioco con una gara sempre più agonistica ed un continuo avvicinarsi e allontanarsi delle due compagini; se da un lato è Dell’Olio che firma il 36 a 41, in sponda biancoblu rispondono la tripla di Rosignoli seguita dal tiro dalla media distanza di Vitari che riaggancia il punteggio sul 41 a 41 a poco meno di 3 minuti dalla fine.

Labanca va a segno a gioco fermo con un 2 su 3 che rimette avanti le mantovane a 2’30’’ dalla fine: momento di difese strettissime in entrambe le metà del campo con il tabellone che rimane bloccato sul vantaggio sangiorgino (41-43) fino a poco meno di 30 secondi dalla fine con Orazzo che prolunga la striscia positiva a tempo fermo.

Anche Bottazzi piazza una sequenza positiva dai liberi che permette alle mantovane di giungere sul 41 a 47; a nulla bastano i due tiri liberi realizzati da Sklepowicz a pochi secondi dalla fine: il punteggio sul tabellone premia il San Giorgio che incassa la prima vittoria della stagione.

I giochi si spostano ora sul parquet del Palazzetto dello Sport Sguaitzer di Borgo Chiesanuova nella sfida di sabato prossimo, 15 ottobre, alle ore 20:30 in cui le sangiorgine accoglieranno l’Alperia Basket Club Bolzano.

Le dichiarazioni di coach Stefano Purrone sulla gara giocata dalle sue atlete: “È stata una partita difficile in cui, specialmente all’inizio e complice l’emozione del debutto del campionato, Alpo ha provato a scappare riuscendo nell’allungo fino alle 8 lunghezze. Nonostante questo siamo state brave a rimanere attaccate alla gara non facendola mai scivolare via.

Nel terzo quarto ci siamo scrollate di dosso un po’ di quella paura iniziale sfoderando una prestazione maiuscola di squadra ed una difesa aggressiva e puntuale che ci ha permesso di portarci avanti. Alpo ha recuperato fino al 41 pari, poi con i liberi di Labanca siamo ritornati avanti e confermato il risultato. Era una gara difficile e lo sapevamo perchè comunque ci confrontavamo con una veterana della categoria capace di costruire ogni anno squadre che puntano il più in alto possibile, dal canto nostro abbiamo giocato con atlete che non erano nella forma fisica ottimale a causa di fastidi. Di questi mezzi servizi ne abbiamo accusato un po’ durante la settimana. Tuttavia sono state brave e faccio un plauso alle ragazze che hanno ribaltato la partita in nostro favore per poi portarci a casa il primo risultato dell’anno. Ora ci proiettiamo subito alla prima sfida casalinga con testa basta e tanto su cui lavorare e prepararci.”

Alpobasket ’99: Sklepowicz 10, Turel n.e., Fiorenitini n.e., Rosignoli 9, Tribouley, Diene 4, Moriconi 3, Soglia 6, Furlani n.e., Vitari 9, Mancinelli 2, Franco n.e.. All.re Soave N.; ass. Saviano P., Dotto F.

MantovAgricoltura Basket 2000 San Giorgio: Dell’Olio 9, Llorente, 2, Togliani, Petronio, Buelloni n.e., Bevolo, Bernardoni 6, Ndiaye n.e., Bottazzi 4, Truzzi n.e., Labanca 7, Orazzo 19. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

Uff.Stampa MantovAgricoltura