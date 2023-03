A2 – Blitz Ponzano a Mantova, decisivo l’overtime

21° GIORNATA GIRONE NORD: MANTOVAGRICOLTURA 68 – POSACLIMA PONZANO 70

(14 – 15 ; 31 – 36 ; 44 – 51 ; 64 – 64; 68 – 70)

Un primo quarto aperto sotto il segno delle lunghe per MantovAgricoltura che trova i primi 6 punti proprio dalle mani di Llorente a cui segue uno slancio positivo di Ponzano che allunga con Pertile, Gobbo e Favaretto sul +5 (6-10) a cui controbatte presto Labanca che firma altrettanti 6 punti riportando le sorti sangiorgine al pari di quelle trevigiane sul 12 a 12. L’intensità difensiva e la fisicità sono due elementi che fin da subito caratterizzano il match e MantovAgricoltura paga l’aggressività messa in gioco mandando presto a bonus la formazione di coach Gambarotto. Nella seconda metà del quarto il compartimento lunghe risponde in toto all’appello con Dell’Olio che infila altri due punti per far rimanere MantovAgricoltura attaccata al treno neroverde che chiude con il libero di Bianchi sul 14 a 15.

Iuliano battezza la seconda frazione infilando una bomba che anima le trevigiane, ma riprende dove aveva lasciato Labanca rispondendo a tono alle avversarie. Orazzo e Bottazzi alzano la voce infilando due bombe che valgono il sorpasso sul 22 a 20 per MantovAgricoltura. Nonostante questo assalto, Ponzano non si fa spaventare con Iuliano e Valli (che al termine del quarto avrà segnato un pesantissimo 4 su 5 dall’arco da 3) rimettendosi avanti di una lunghezza. Le maglie difensive in entrambe le metà campo si stringono e qualche errore al tiro lascia in stallo il punteggio, che viene poi smosso da Ponzano che rimane avanti chiudendo il primo tempo in proprio favore sul 31 a 36.

Dell’Olio e Bottazzi premono sull’acceleratore di San Giorgio nel terzo quarto accorciando fino al -1 non riuscendo però a cavalcare l’onda per agganciare il punteggio, mentre Bianchi solleva le sorti delle sue con una bomba da tre. MantovAgricoltura rimane sempre ad un possesso continuando a rincorrere con uno sforzo difensivo importante nel tentativo di arginare Ponzano, questa sera pericolosissima dall’arco da tre. Pertile, Pellegrini, Mioni e Varaldi si mettono in proprio infilando sette punti che fanno soccombere le sangiorgine ad altrettante lunghezze di distanza allo scadere del quarto.

Riprende dove aveva concluso la Posaclima con Pellegrini che costringe al -9 le virgiliane che alzano la testa con Orazzo e Llorente che ricuciono fino a 4 punti di svantaggio. Ponzano fa leva sul momento positivo di Pellegrini che mantiene saldo il vantaggio per le sue sebbene MantovAgricoltura continui a tentare il tutto per tutto, non venendo premiata a dovere da un ferro questa sera troppo severo. Ianezic sigla i primi punti in biancorosso, le trevigiane scatenate continuano il loro momento positivo respingendo gli attacchi sangiorgini e rimanendo sul -7. Le atlete di coach Purrone non demordono e risalgono la china grazie ad Orazzo e a una sontuosa Llorente che consegna la pariglia a Ponzano a poco meno di 1 minuto dalla fine sul 64 a 64. Le difese hanno la meglio sugli attacchi costringendo le due formazioni all’overtime per sancire la vincente della serata.

I supplementari si aprono sotto il segno di Ianezic che firma 3 punti (2 su azione ed 1 dalla lunetta) mentre Valli continua la sua opera chirurgica dalla media e lunga distanza mantenendo nuovamente il vantaggio. I tiri liberi non precisissimi in entrambe le metà del campo la fanno da padrona, a Bianchi basta però un 1 su 2 per raggiungere quota 70 a pochi secondi dalla fine. Le sangiorgine rincorrono, lottano fino all’ultimo secondo giocando il pallone che avrebbe mandato all’ulteriore tempo supplementare: la palla di Orazzo muore sul primo ferro aprendo le celebrazioni di Ponzano e lasciando MantovAgricoltura con l’amaro in bocca. Finisce 68 a 70 per la Posaclima.

Si apre ora una doppietta di impegni in esterna per MantovAgricoltura che sabato prossimo, 18 marzo, sarà ospite della WAPU Delser Udine e la domenica successiva, 26 marzo, della Logiman Broni. I giochi ritorneranno tra le mura amiche del Pala Sguaitzer sabato 1 aprile nella gara contro Sanga Milano.

MantovAgricoltura San Giorgio: Dell’Olio 8, Llorente 18, Togliani, Bottazzi 5, Orazzo 13, Ianezic 7, Petronio 2, Bevolo 5, Ndiaye n.e., Ranzato n.e., Labanca 10. All.re Purrone S.; ass. Logallo L.; Gianfreda E.

Posaclima Ponzano: Bianchi 7, Tivenius 8, Gobbo 2, Favaretto 4, Pertile 6, Mioni 4, Iuliano 7, Rosar n.e., Varaldi 2, Valli 17, Pellegrini 13. All.re Gambarotto M.; ass. Paganino A., Gobbo G.

AREA COMUNICAZIONE MANTOVAGRICOLTURA