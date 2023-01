A2 – Blitz Savona sul campo di Matelica

Si è interrotta a quota cinque la serie di vittorie consecutive della Halley Thunder Matelica. Infatti, nella tredicesima e ultima giornata di andata del campionato di serie A2 femminile di basket, le ragazze di coach Orazio Cutugno sono state battute a domicilio dalla Azimuth Wealth Management Savona per 64-68.

La sconfitta preclude a Matelica la possibilità di entrare tra le prime quattro in classifica e quindi di qualificarsi per le finali di Coppa Italia, visto che per mantenere viva la speranza era necessaria prima di tutto una vittoria.

La partita inizialmente sembrava favorevole alla Halley Thunder Matelica che, pur priva dell’infortunata Iob sotto canestro, con un break di 10-0 negli ultimi due minuti del primo quarto volava al 10’ sul 20-9, andamento che lasciava pensare ad un match in discesa.

E invece, al rientro sul parquet dopo il mini riposo, Savona scattava sui blocchi piazzando un immediato contro parziale di 0-11 in tre minuti propiziato dalle triple di Salvestrini (20-20 al 13’).

Il time-out di coach Cutugno non sortisce particolari effetti: Matelica continua a subire la difesa arcigna e la fiducia offensiva delle liguri che al 18’ raggiungono la doppia cifra di vantaggio (24-34). Il parziale di Savona all’interno del singolo secondo quarto parla di un eloquente 8-25.

Il terzo quarto è sostanzialmente equilibrato (41-50 al 30’) e così la Halley Thunder deve giocarsi il tutto per tutto nell’ultima frazione. A prendere in mano l’iniziativa è il capitano Gonzalez che con una serie di canestri a raffica riporta le biancoblù a -1 (54-55 al 35’) e ancora a -2 (62-64 al 39’), ma ogni volta a Matelica manca la zampata vincente per il sorpasso, merito anche di una Savona che ha mantenuto il vantaggio con caparbietà, con prestazioni in evidenza di Zanetti e Pobozy.

Il match finisce 64-68, la Halley Thunder resta a quota 16 punti in classifica, mentre le liguri salgono a 12.

Il commento di coach Orazio Cutugno, allenatore della Halley Thunder Matelica. «Ci è mancata continuità nell’arco della partita. Sapevamo di alcune loro individualità, che comunque abbiamo sofferto per l’intera partita. Buona la nostra reazione a cavallo tra il terzo e il quarto quarto, ma non è stata sufficiente. Faccio i complimenti a Savona perché ha giocato una signora partita ed è stata brava ad adattarsi al metro arbitrale, mentre noi lo abbiamo sofferto. Penso che da una partita così possiamo trarre molti spunti per crescere. Ci dispiace per la sconfitta, anche perché c’erano un bel po’ di spettatori questa sera».

Halley Thunder Matelica – Azimuth Wealth Management Savona = 64-68

Halley Thunder Matelica – Cabrini, Stronati ne, Celani, Grassia 10, Steggink 4, Gramaccioni 11, Gonzalez 30, Zamparini 5, Iob ne, Michelini 2, Franciolini, Offor 2. All. Cutugno

Azimuth Wealth Management Savona – Vivalda, Ceccardi 4, Salvestrini 14, Poletti 2, Sansalone 1, Picasso, Paleari 12, Leonardini, Pobozy 20, Zanetti 15. All. Dagliano

Arbitri – Silvia Zanetti di Riccione (Rn) e Alessandra Ricci di Pedaso (Fm)

Parziali – 20-19- 8-25, 13-16, 23-18

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica