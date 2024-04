A2 – Blitz Treviso ad Alpo, la formazione di Matassini chiude quinta

By

Ecodem Alpo – Martina Treviso 61 – 68 (12-26, 31-40, 40-53, 61-68)



ECODEM ALPO: Parmesani* 11 (3/7, 1/2), Nori* 8 (3/8, 0/1), Turel* 12 (1/2, 2/5), Fiorentini NE, Rosignoli 8 (1/3, 2/7), Moriconi NE, Soglia 10 (5/10 da 2), Chiaretto NE, Furlani NE, Frustaci* 10 (4/8, 0/2), Pastore* 2 (1/4 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 18/42 – Tiri da 3: 5/17 – Tiri Liberi: 10/11 – Rimbalzi: 44 11+33 (Nori 14) – Assist: 7 (Frustaci 3) – Palle Recuperate: 5 (Parmesani 2) – Palle Perse: 19 (Parmesani 6) – Cinque Falli: Soglia

MARTINA TREVISO: Zagni 9 (0/1, 3/4), Vespignani* 7 (0/2, 2/5), Amabiglia 3 (1/3 da 3), Capra, Perini* 8 (1/5, 1/3), Baseggio NE, D’Angelo C.* 20 (8/15, 1/6), Gini, Da Pozzo* 11 (3/6, 1/1), Egwoh Ashley * 10 (4/13 da 2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 16/46 – Tiri da 3: 9/26 – Tiri Liberi: 9/15 – Rimbalzi: 40 14+26 (Egwoh Ashley 15) – Assist: 9 (Vespignani 4) – Palle Recuperate: 11 (Vespignani 4) – Palle Perse: 11 (D’Angelo C. 3) – Cinque Falli: D’Angelo C.

Arbitri: Giovagnini F., Caneva S.