Una regular season da favola conclusa nel modo migliore: con un’altra bella vittoria. La Libertas Basket School supera il Ponzano Basket 38-62 e raggiunge la storica vetta dei 42 punti in classifica. Al Palacicogna, sabato 24 aprile, Udine fa la partita: davanti sin dal principio, il team friulano è bravo a respingere gli assalti veneti e a gestire i momenti chiave con lucidità, cinismo. E una buona dose di grinta.

Per quanto infatti il canestro non premi le ragazze di coach Matassini in avvio, la Delser riesce a partire forte grazie a una strenua difesa a zona. Il resto lo fa la premiata ditta Cvijanovic–Blasigh: così al 2’ Udine guida sullo 0-5. Ponzano non trova sbocchi, mentre le volpi aggiustan la mira. Peresson, in particolare, segna la bomba dell’1-8 al 5’. Le sole Miccoli e D’Este tengono a galla il team Schiavon; le arancioni, tuttavia, non ne approfittano e finiscono per schiantarsi con diverse conclusioni sul ferro. Al 9’, di conseguenza, va in scena il rientro biancoverde. Ad accendersi il pericolo numero uno Leonardi: le sue due triple riportan le venete a -1 (11-12). Lizzi amplia il distacco prima di fine parziale, ma son gli affondi griffati Cvjianovic, in apertura di secondo quarto, a creare un ulteriore gap fra le due contendenti in campo. La slovena, con quattro punti, incide un solco marcato poi anche dal capitano LBS Da Pozzo: al 13’ le friulane conducono 11-20. Sturma inaugura quindi un break chiuso dalla tripla di Blasigh: è il 17’ e la Delser tocca il massimo vantaggio, +14. La reazione veneta, in questo caso, non pareggia in intensità quella vista nei primi 10’: Peresson allo scadere ne approfitta e, dal perimetro, trova il fondo della retina per il 19-34 di metà gara.

All’uscita dagli spogliatoi è Ponzano ad alzare la voce: il parziale di 0-8 in favore della Schiavon pare latore di rimonta. La bomba di Peresson al 26’ sembra scacciare i fantasmi, ma le venete girano meglio e, due minuti più tardi, grazie alla tripla di Giordano, si fanno sempre più sotto: punteggio sul 32-39. A rimettere a posto le cose, allora, prima Pontoni, con una zingarata in area piccola, quindi Turel, con il gioco da tre che fissa lo score sul 32-44 al 30’. L’ultimo quarto, archiviato un momentaneo tira e molla, vede Udine scappar via trascinata da Pontoni, Peresson e Cvjianovic. Il nuovo break spezza le intenzioni di Ponzano e lascia Da Pozzo e compagne concludere il match sul velluto.

Schiavon Ponzano – Delser Crich Udine 38 – 62 (11-14, 19-34, 32-44, 38-62)



SCHIAVON PONZANO: Rossi, Giordano* 3 (0/6, 1/5), Bianchi 3 (0/2, 1/4), Leonardi* 12 (2/8, 2/4), Carraro, Celani 2 (1/3, 0/1), Egwho* 4 (1/6 da 2), Miccoli* 8 (3/12 da 2), Zitkova* 2 (1/1, 0/1), D’Este 4 (2/5 da 2)

Allenatore: Zanco N.

Tiri da 2: 10/43 – Tiri da 3: 4/18 – Tiri Liberi: 6/10 – Rimbalzi: 28 2+26 (Miccoli 8) – Assist: 6 (Bianchi 3) – Palle Recuperate: 13 (Miccoli 5) – Palle Perse: 15 (Leonardi 4)

DELSER CRICH UDINE: Peresson* 14 (0/2, 4/10), Blasigh* 5 (1/2, 1/2), Braida 1 (0/2 da 2), Turel 3 (1/2, 0/1), Sturma 6 (2/3 da 2), Scarsi* 6 (3/6 da 2), Lizzi 4 (2/4 da 2), Pontoni* 7 (3/5 da 2), Da Pozzo 4 (2/5 da 2), Milani, Cvijanovic* 12 (5/9, 0/1)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 19/43 – Tiri da 3: 5/15 – Tiri Liberi: 9/12 – Rimbalzi: 55 10+45 (Scarsi 10) – Assist: 13 (Cvijanovic 3) – Palle Recuperate: 8 (Peresson 2) – Palle Perse: 22 (Scarsi 4)

Arbitri: Di Tommaso M., Giambuzzi U.

Uff.Stampa LBS Udine