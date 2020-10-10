A2 – Bolzano fa il bis e supera anche Carugate

Alperia Basket Club Bolzano – Blackiron-rentpoint.it Carugate 80 – 75 (19-19, 39-33, 59-50, 80-75)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Nasraoui* 20 (7/10, 0/1), Cremona* 11 (2/5, 2/3), Servillo 4 (0/1, 1/1), Molnar* 14 (4/5, 2/3), Mingardo, Fall* 20 (6/7, 0/3), Desaler NE, Iob, Profaiser* 11 (1/3, 1/4), Carcaterra

Tiri da 2: 20/34 – Tiri da 3: 6/17 – Tiri Liberi: 22/29 – Rimbalzi: 33 8+25 (Nasraoui 9) – Assist: 20 (Servillo 5) – Palle Recuperate: 6 (Servillo 2) – Palle Perse: 14 (Nasraoui 3)

BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE: Discacciati 6 (0/1, 2/4), Diotti* 12 (6/9, 0/1), Miccoli* 9 (3/6, 1/4), Colognesi 10 (4/7, 0/1), Olajide* 17 (7/14, 1/2), Canova* 17 (2/6, 3/6), Osmetti, Allevi 1 (0/1, 0/1), Grassia* 3 (1/2 da 3), Usuelli

Allenatore: Fassina S.

Tiri da 2: 22/44 – Tiri da 3: 8/21 – Tiri Liberi: 7/10 – Rimbalzi: 32 11+21 (Olajide 11) – Assist: 14 (Canova 6) – Palle Recuperate: 10 (Miccoli 3) – Palle Perse: 15 (Squadra 4) – Cinque Falli: Colognesi

Arbitri: Meneghini F., Mammoli A.