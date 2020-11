A2 – Bolzano, Molnar out nel match contro Vicenza

Trasferta insidiosa quella della VI giornata di serie A2 femminile per capitan Servillo e compagne che, nel posticipo di domenica 8 novembre alle 18:00 sfidano il Velcofin. Le vicentine sono una realtà storica del basket femminile nazionale, avversaria di lungo corso del Basket Club Bolzano e in questa stagione stanno veramente sbaragliando il campo ribaltando tutto ciò che era accaduto nella scorsa stagione.

Nel campionato chiuso anzitempo in marzo per l’emergenza sanitaria Covid-19, la squadra era riuscita a collezionare solo due vittorie, mentre quest’anno in 5 partite disputate ha già 8 punti con 4 vittorie ottenute. Potendo così guardare dall’alto della classifica le tante avversarie, anche più accreditate. Al momento è infatti in seconda posizione in condivisione con Udine, unica squadra fino ad ora capace di batterla, alla IV giornata con un 69 a 60.

Per il BCB si tratta indubbiamente di una partita difficile, innanzitutto per il valore delle avversarie, ma in particolare per la mancanza di una giocatrice fondamentale nel gioco bolzanino. Il centro croato Lorena Molnar che nell’ultima partita ha subito un infortunio, del quale ancora non si conosce la reale entità. Mancando quindi una pedina di grande spessore la squadra dovrà rivedere completamente la tattica e soprattutto reagire alla situazione, dimostrando carattere e coesione. Per lasciarsi alle spalle la brutta partita contro Albino, giocata 7 giorni fa.

Ex di turno della partita è Anna Profaiser che nell’ultimo campionato ha militato tra le fila vicentine.

Coach Sacchi: “Squadra rivelazione insieme a Udine di questo inizio di campionato. Quattro vittorie nelle prime 5 gare, compresa l’ultima settimana scorsa sul difficile campo di Milano, che è vero si è presentata priva di tre elementi chiave, ma rimane pur sempre un campo difficile da espugnare.

Squadra completamente nuova, dallo scorso anno è rimasta esclusivamente la capitana Monaco. Sono arrivate da Udine la giovane Vella, da Marghera l’argentina Villaruel, da Montecatini Lazzaro, da Costa la lunga Tibè e da Ponzano Gobbo.

Molto bene sta facendo Tagliapietra al rientro dall’infortunio dello scorso anno. Si aggiungono poi le giovani del vivaio. E’ chiaro che vincere ha dato morale e consapevolezza a questo gruppo sicuramente solido ed esperto, che potrà fare molto bene. Noi dovremo dimenticare alla svelta la brutta figura di sabato, metabolizzare l’infortunio di Lorena e cominciare a prendere più fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi.”

ufficio stampa Basket Club Bolzano