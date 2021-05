Nell’ultimo recupero in programma nel Girone Nord di Serie A2, l’Alperia Basket Club Bolzano passa sul campo della Blackiron-Rentpoint.it Carugate per 67-71.

Parte molto bene Carugate, in campo senza velleità di classifica ma anche senza pressione: 24-15 il parziale del primo quarto per la formazione lombarda, guidata da una Colognesi da 12 punti e 14 rimbalzi. Le ospiti però crescono nel corso del match, trovando anche il vantaggio nella terza frazione di gioco sul 53-56 dopo una lunga rincorsa. A guidare la squadra di coach Sacchi sono un’ottima Cristelo Alves (18 punti) e una Nasraoui da doppia doppia (10+10): ma nei possessi conclusivi è decisiva anche Profaiser con una tripla per il +4. Nel finale Bolzano amministra bene i tiri liberi del sistematico e porta a casa la vittoria per 67-71

Sciolto anche l’ultimo dubbio in vista della postseason, che riguardava il fattore campo della serie dei Playout tra Bolzano e Ponzano: vantaggio del campo in favore delle bolzanine che quindi disputeranno Gara 2 e l’eventuale Gara 3 in casa.

Blackiron-rentpoint.it Carugate – Alperia Basket Club Bolzano 67 – 71 (24-15, 43-39, 53-56, 67-71)

BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE: Belotti, Discacciati 5 (1/1, 1/6), Marino NE, Miccoli* 5 (1/3, 1/3), Usuelli, Diotti* 14 (4/5, 1/3), Osmetti NE, Canova* 12 (3/5, 2/7), Grassia* 5 (2/6, 0/1), Micovic 14 (1/2, 4/6), Carmeli NE, Colognesi* 12 (6/8 da 2)

Allenatore: Cesari L.

Tiri da 2: 18/32 – Tiri da 3: 9/26 – Tiri Liberi: 4/5 – Rimbalzi: 31 8+23 (Colognesi 14) – Assist: 19 (Diotti 8) – Palle Recuperate: 7 (Colognesi 3) – Palle Perse: 12 (Diotti 3)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Nasraoui* 10 (4/6 da 2), Cremona*, Servillo, Cristelo Alves* 18 (4/9, 2/6), Mingardo* 8 (1/3, 2/3), Fall* 16 (1/2, 3/9), Desaler NE, Iob, Schwienbacher 4 (1/3 da 3), Profaiser 8 (2/5 da 3), Carcaterra 7 (3/4, 0/1)

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 13/27 – Tiri da 3: 10/28 – Tiri Liberi: 15/19 – Rimbalzi: 35 11+24 (Nasraoui 10) – Assist: 11 (Cristelo Alves 3) – Palle Recuperate: 6 (Mingardo 2) – Palle Perse: 10 (Nasraoui 2)

Arbitri: Tomasello C., Spinelli J.