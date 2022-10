A2 – Bona e Mataloni guidano Ancona, sconfitto Cagliari

Il Cus lotta, ricuce gli strappi, si infiamma con Giangrasso e Paoletti ma a vincere, stavolta, è Ancona. Le universitarie incassano, a testa alta, la quarta sconfitta consecutiva ma i segnali positivi di un gruppo in parte nuovo e che deve ancora fare a meno di Striulli, ci sono.

LA GARA – Il Cus scende in campo nelle Marche con Saias, Puggioni, Giangrasso, Giangrasso, Stawinska. Le Basket Girls con Mataloni, Rimi, Bona, Diane e Maroglio. In avvio il Cus è più attenta sulle palle vaganti, trascinata da Stawinska che prende in carico l’attacco delle universitarie: tutti suoi i primi sei punti sardi. Ancona risponde subito con Bona e Yusuf, le quali firmano un primo vantaggio a fine quarto (17-11). Nel secondo periodo la partita si fa più accesa, ma è Ancona a giocare meglio in attacco, andando fino al +12 con le iniziative di Mataloni e Yusuf. La contro-reazione del Cus arriva pronta e decisa: dal -12 risale al -2, con Stawinska, Puggioni e Giangrasso a firmare i canestri della rimonta. Si va all’intervallo lungo sul 28-26.

Le marchigiane alzano l’intensità difensiva e si portano di nuovo in discreto vantaggio dopo una bomba di Mataloni (35-28). Si combatte sotto le plance e le universitarie, mai dome, rosicchiano piano piano dei punti alle padrone di casa. Mataloni e Bona rispondono colpo su colpo, mentre tra le file del Cus si fa notare la giovane Usai. I 5 punti di fila di Albanelli riportano avanti di dieci lunghezze Ancona a fine terzo quarto (47-36). Una tripla di Giangrasso fa intendere che per le padroni di casa non sarà facile ottenere i due punti: il Cus si riattiva e confeziona un break importantissimo per l’inerzia di gara (0-12). Paoletti da tre firma il pareggio (51-51) a 5 minuti dalla fine del match. Saias deve uscire dal campo per un brutto colpo, Ancona trova una tripla da Diane e punti da Bona. Il Cus è sempre alle calcagna ma le padrone di casa segnano quei due canestri in più che chiudono il match (64-60). Per Ancona decisive le performance di Bona (18 pt + 7 rb) e Mataloni (16 pt + 6 as), per il Cus buon apporto di Giangrasso (15 pt + 7 rb) e Stawinska, che sfiora la doppia doppia (15 pt + 9 ass).

Coach Xaxa: “Sono soddisfatto della prestazione della squadra. Siamo in crescita, è un gruppo che schiera nuovi elementi rispetto al passato, quindi ci vuole pazienza e serenità. Stasera si è visto ulteriormente, come per la partita scorsa contro Savona, il carattere della squadra. Sono indici di buon auspicio per il futuro”.

Cus: Puggioni 4, Saias 0, Giangrasso 15, Gagliano 2, Stawinska 15, Paoletti 12, Caldaro 8, Venanzi 0, Usai 4, Striulli n.e. All.: Xaxa F.

Ancona: Rimi 2, Bona 18, Mataloni 16, Diane 5, Maroglio 2, Baldetti 0, Albanelli 5, Gianangeli 4, Garcia 0, Mandolesi 0, Pelliccetti 0, Yusuf 12. All.: Castorina S.

Parziali: 17-11, 11-16, 19-10, 17-24.

UFF.STAMPA CUS CAGLIARI