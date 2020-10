A2 – Brescia lotta fino alla fine, ma esulta Umbertide

Un grande inizio di stagione per La Bottega del Tartufo Umbertide che, alla prima giornata del campionato di serie A2, batte 78-74 la matricola Brixia Brescia. Partita complicata doveva essere e complicata è stata. Le lombarde hanno dominato per tre quarti della gara, con Umbertide che faticava a trovare la strada giusta per poter portare a casa i due punti. Ultimo periodo decisivo con triple fondamentali dal punto di vista morale. La PFU ha saputo non arrendersi mai, al cospetto di una squadra che si affaccia ora alla serie A2, ma che ha dato prova di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Giudice e compagne hanno dovuto affrontare diversi problemi nella fase precampionato, ma l’impegno quotidiano ha già dimostrato che le bianco-azzurre potranno dire la loro anche in questa stagione. Paura per Ilaria Moriconi, uscita dolorante dal parquet dopo uno scontro con un’avversaria, ma la cestista gualdese è poi tornata in campo. Top scorer del match Federica Pompei con 23 punti seguita dal capitano Federica Giudice con 19, Beatrice Stroscio con 13 e Giorgia Paolocci con 11.Domenica prossima trasferta a La Spezia, poi si tornerà al Pala Morandi domenica 18 ottobre contro Civitanova.

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE VS BRIXIA BASKET BRESCIA 78-74 (15-21, 31-34, 49-56)

UMBERTIDE: Pompei 23, Giudice 19, Kotnis 4, Baldi 2, De Cassan 4, Dell’Olio, Bartolini ne, Speziali, Stroscio 13, Moriconi 1, Paolocci 11, Gambelunghe. Allenatore: Michele Staccini. Vice: Michele Crispoltoni.

BRESCIA: Zanardi 13, Tomasoni 2, Bonomi 11, Rainis 10, Turmel 12, Sozzi 12, De Cristofaro 2, Pintossi 1, Faroni 7, Coccoli 4, Tempia ne, Zorat ne. All: Zanardi.