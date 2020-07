A2- Brescia rileva il titolo di Viterbo, Bolzano e Firenze approdano nel girone Sud

Inizia a prendere forma il prossimo campionato di Serie A2. La notizia di oggi è quella dell’approdo nella seconda categoria nazionale del Brixia Basket Brescia. Il club lombardo ha infatti rilevato il titolo sportivo di Viterbo e si accinge così a iniziare il proprio mercato in vista della nuova stagione. Inoltre dalla riunione odierna tra club e Lega si va verso la conferma di due gironi da 14 squadre con 28 club al via.

GIRONE NORD – Praticamente immutato rispetto allo scorso anno. La rinuncia di Marghera (ripartirà dalla serie B) ha infatti già risolto il problema del numero dispari della scorsa stagione decretando le 14 squadre ammesse che saranno salvo ulteriori cambi di scena le seguenti: 1) Moncalieri, 2) Crema, 3) Alpo, 4) Bolzano Basket Club, 5) Carugate, 6) Castelnuovo Scrivia, 7) Milano, 8) San Martino di Lupari, 9) Albino, 10) Udine, 11) Sarcedo, 12) Mantova, 13) Ponzano, 14) Vicenza.

GIRONE SUD – Situazione un po’ più complessa nel girone Sud dove le diverse rinunce hanno aperto più scenari. Le squadre partecipanti lo scorso anno erano già 14 a fine stagione, complice l’addio in corsa di Athena. Chiuso anche il capitolo infelice di High School Lab, unica dei due gironi con 0 vittorie all’attivo, c’è anche stato il ripescaggio nella massima serie di Campobasso che ha portato quindi a 12 i club effettivi. Spazio quindi per i primi due club aventi diritto ossia Firenze e Sisters Bolzano, con quest’ultima che non potrà quindi giocare il derby cittadino ma sarà costretta a macinare kilometri nel girone Sud. Stesso discorso di Brixia che avendo come scritto in apertura il posto di Viterbo si ritrova nel girone che fu delle laziali. In bilico resta quindi Ariano Irpino, al momento alla ricerca di coperture finanziarie entro fine mese per decidere il proprio futuro. Se il club campano deciderà per la non iscrizione ci sarà quindi un nuovo slot da riempire con una tra Patti, Catania, Roseto e Capri pronta a occuparlo. Ecco quindi le 14 squadre probabili ad oggi: 1) Faenza, 2) Spezia, 3) Ariano Irpino, 4) Nico Basket, 5) Umbertide, 6) Cus Cagliari, 7) San Giovanni Valdarno, 8) Selargius, 9) Civitanova Marche, 10) Livorno, 11) Virtus Cagliari, 12) Firenze, 13) Sisters Bolzano, 14) Brixia Basket Brescia.

LA FORMULA – 28 squadre al via, con 14 squadre per gruppo. Inizio confermato nel weekend del 3-4 Ottobre, con 2 promozioni nel massimo campionato tramite playoff a 8. Ultime dei due gironi retrocesse, con 10-13 ai playout e la 9 salva.