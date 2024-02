A2 – Broni affonda nel quarto periodo, colpo La Spezia

Logiman Broni – Cestistica Spezzina 58 – 71 (23-18, 39-35, 54-50, 58-71)



LOGIMAN BRONI: Carbonella NE, Moroni* 14 (1/3, 4/5), Molnar 9 (2/5, 1/2), Ianezic* 11 (4/7, 1/5), Policari 4 (2/3, 0/2), De Pasquale 7 (1/3, 1/2), Grassia V., Bonvecchio* 2 (1/4 da 2), Labanca* 2 (1/4 da 2), Coser* 9 (3/7, 1/5), Ferrazzi NE

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 15/36 – Tiri da 3: 8/21 – Tiri Liberi: 4/7 – Rimbalzi: 33 10+23 (Coser 8) – Assist: 12 (Moroni 5) – Palle Recuperate: 4 (Ianezic 2) – Palle Perse: 15 (Molnar 3)

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 15 (6/10, 1/2), Castelli NE, Cappellotto 2 (1/1 da 2), Templari* 4 (2/5, 0/1), Baldassarre* 7 (1/4, 1/3), Moretti* 9 (4/8, 0/1), Carraro 2 (1/2, 0/2), Favre* 25 (9/18, 2/3), Candelori NE, Guzzoni 7 (2/4, 1/3), Guerrieri NE, Ratti NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 26/52 – Tiri da 3: 5/15 – Tiri Liberi: 4/7 – Rimbalzi: 40 14+26 (Colognesi 9) – Assist: 16 (Colognesi 5) – Palle Recuperate: 8 (Moretti 3) – Palle Perse: 9 (Moretti 2)

Arbitri: Giovagnini F., Caneva S.

Impresa riuscita questa volta per la Cestistica che, dopo essersi avvicinata allo scalpo della capolista Derthona domenica scorsa, completa l’obiettivo andando a vincere 58-71 sul campo della Logiman Broni, quarta forza del campionato. Una vittoria ottenuta con un ultimo quarto davvero eccellente, in cui le bianconere tengono la compagine lombarda a soli quattro punti segnati grazie ad una difesa ferrea ed efficace mentre, dal lato offensivo, trovano fiducia e canestri con continuità. Prestazione monstre di Léa Favre con 25 punti e 8 rimbalzi, e Silvia Colognesi è l’altra spezzina in doppia cifra con 15 punti. La vittoria permette alla Cestistica di consolidare il nono posto a quota 18 punti, a -2 da Giussano che, però, non ha giocato nel weekend.

Il primo quarto è tutto di marca Logiman, che va subito avanti 5-0 e rimane in vantaggio per tutta la frazione. Le bianconere riescono comunque a rimanere a contatto non facendosi intimidire dalla partenza sprint delle padrone di casa. Nel secondo periodo arrivano aggancio e sorpasso da parte delle ospiti (25-26), che provano anche la fuga sul +4. Due triple consecutive di Moroni ridanno la leadership della partita a Broni, che chiude avanti 39-35 la prima metà di gara con il buzzer-beater di Coser. Nella terza frazione l’equilibrio permane, con entrambe le squadre che mantengono un distacco fra le tre e le sei lunghezze, ma sempre con la Logiman a guidare nel punteggio. Nell’ultimo quarto arriva il vero e proprio capolavoro da parte della Cestistica, che mette a segno un parziale di 4-21 nei dieci minuti finali: i due liberi di Favre inaugurano il break spezzino, poi la stessa giocatrice svizzera sigla il sorpasso (54-55). Baldassarre e Colognesi allungano sul +5, poi Broni prova a rimanere a contatto con Ianezic e Moroni (58-62). Qui comincia il monologo bianconero, con le ospiti che sigillano il canestro con una difesa impenetrabile, senza far segnare la Logiman per oltre quattro minuti, e giocano alla perfezione quasi tutti i propri restanti possessi offensivi. Al PalaVerde è vittoria spezzina 58-71.

Uff.stampa cestistica spezzina

LA GALLERY A CURA DI MARCO PICOZZI