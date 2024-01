A2 – Broni batte Moncalieri e si qualifica per la Coppa Italia

Logiman Broni – Tecnoengineering Moncalieri 73 – 56 (16-20, 42-27, 55-46, 73-56)

LOGIMAN BRONI: Corti NE, Carbonella NE, Moroni* 9 (2/6, 0/3), Molnar* 17 (6/8, 0/1), Ianezic* 3 (0/2, 1/3), Policari* 19 (2/4, 4/8), De Pasquale 7 (0/2, 2/2), Grassia V. 11 (4/7 da 2), Bonvecchio NE, Labanca, Coser* 6 (2/3, 0/2), Ferrazzi 1 (0/1 da 3). Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 16/33 – Tiri da 3: 7/20 – Tiri Liberi: 20/25 – Rimbalzi: 42 9+33 (Coser 11) – Assist: 14 (Moroni 4) – Palle Recuperate: 6 (Molnar 1) – Palle Perse: 16 (Policari 11)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Carnevale Schianca, Cordola* 4 (2/5, 0/3), Giordano* 4 (2/3, 0/5), Zanoni 2 (1/1 da 2), Landi* 6 (2/5, 0/3), Mitreva 10 (2/6, 2/6), Iagulli, Salvini* 25 (7/9, 3/3), Ramasso, Jakpa* 5 (2/10 da 2). Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 18/43 – Tiri da 3: 5/24 – Tiri Liberi: 5/8 – Rimbalzi: 36 11+25 (Jakpa 13) – Assist: 13 (Giordano 5) – Palle Recuperate: 7 (Mitreva 2) – Palle Perse: 15 (Jakpa 4)



Nel mezzo una super prestazione di Salvini, autrice di 25 punti con un ottimo 10 su 12 dal campo. In doppia cifra per le Lunette anche Mitreva (10 punti in 26 minuti). Per quanto riguarda i rimbalzi è Jakpa a farne man bassa con 13 (5 offensivi), mentre Giordano guida la statistica degli assist con 5. Dall’infermeria notizie non confortanti per Pasero che questa sera non è scesa in campo per una distorsione alla caviglia rimediata in settimana.



Dopo un avvio fatto di parziali e controparziali, Moncalieri all’inizio del terzo periodo rientra in partita grazie a un parziale di 11 a 3 e poi con due triple di Salvini e Mitreva si affaccia alla penultima sirena sul -9. Cordola batte subito un colpo e le Lunette trovano rapidamente il -6, ma poi Broni è bravissima a ristabilire la distanza di sicurezza e chiudere l’incontro sul +17 strappando anche il ticket per la Coppa Italia.

Il prossimo impegno delle Lunette è in programma domenica 14 gennaio alle 18:00 a Empoli contro l’Use Scotti che ieri ha vinto in volata nella capitale contro Basket Roma. Come ci anticipa anche il Presidente Cerrato, la trasferta toscana sarà l’occasione per vedere con la casacca #44 la new entry Karmen Cicic.



Il Presidente, Alessandro Cerrato: «Abbiamo giocato bene: l’assenza di Pasero si è sentita, così come quella di Cicic (che esordirà settimana prossima a Empoli). Per buona parte della partita siamo stati in scia, lottando su tutti i palloni e giocando a viso aperto fin dall’inizio. Salvini ha fatto una gran partita, ma in generale tutte hanno giocato bene. Broni però è una squadra molto forte e ben assortita. Adesso aspettiamo di recuperare Pasero e inserire Cicic, sono sicuro che nel girone di ritorno le mie Lunette saranno più concrete».

UFF.STAMPA MONCALIERI BASKET