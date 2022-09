A2 – Broni, buona la prima amichevole. De Pasquale show contro Cavezzo

La Logiman Broni si aggiudica il test contro la Wamgroup Basket Cavezzo, squadra della serie B emiliana. Colli e compagne vincono i quattro tempi da 10’ ciascuno (parziali 28-8, 24-16, 16-10, 27-7) e il quinto da 5’ (11-4). Come d’abitudine in queste uscite amichevoli pre campionato, il punteggio viene azzerato al termine di ogni periodo. Dopo due settimane di lavoro per entrambe le formazioni, gli staff tecnici cercano le prime indicazioni utili. La Wamgroup piazza subito due bombe che le permettono di rimanere attaccata (8-8), la Logiman chiama il minuto di sospensione e al rientro sul parquet, la formazione oltrepadana trova maggior fluidità in attacco, iniziando a produrre canestri in serie e chiudendo i varchi in difesa, tanto che le Piovre emiliane rimangono a secco fino alla fine del quarto, che si chiude con un eloquente 28-8 per le padrone di casa. Buonissima la prestazione in attacco delle bronesi, con una Caterina Mattera in grande spolvero: l’ex Nico Basket segna da sotto, dalla media ed è precisa anche dalla lunetta. Già nei primi 10’ coach Magagnoli fa ampio turn over. Nel secondo quarto Broni inizia il suo show dalla distanza, trovando quattro bombe (due filate di De Pasquale), che ovviamente rendono il margine importante, con Cavezzo che stavolta trova un po’ più concretezza in attacco, ma viene puntualmente punita dall’arco dei 6 metri e 75 dalla Logiman, che chiude avanti di 8 lunghezze il secondo quarto. Il pubblico del PalaBrera apprezza e segue con attenzione le ragazze, che deve imparare a conoscere. Negli altri periodi Broni controlla, con Kantzy che fa vedere le sue doti dall’arco, oltre che a rimbalzo. La Logiman continua a spingere, nonostante il caldo e i carichi di lavoro della prima fase. Spazio anche per la giovane Carbonella della Broni Basketball Academy, il settore giovanile bronese.

Tabellini:

Logiman Broni – Wam Group Basket Cavezzo 95-41

parziali

28-8 24-16 16-10 27-7

Bonvecchio 9, Carbonella3, Colli 6 , Coser 4, Kantzy18, Giordano 3, Miccoli 5, De Pasquale 27, Mattera 16, Grassia 4

Uff.Stampa Logiman Broni

La gallery a cura di Marco Brioschi