A2 – Broni supera in volata San Giovanni Valdarno

Debutto amaro per la Polisportiva Galli. La formazione di coach Garcia è costretta a cedere a Broni dopo esser stata a un passo dall’espugnare il PalaVerde. Il finale recita infatti 64-60 in favore della compagine di casa.

Dopo un avvio in equilibrio (13-8 al 5′), Broni trova il primo allungo in chiusura di primo quarto scappando sul 25-17. Nel secondo periodo però Nasraoui e compagne rispondono colpo su colpo e vanno all’intervallo in scia, sul 38-33. Al rientro in campo cambia la musica: il terzo quarto è infatti un monologo toscano che vede fin da subito un 9-0 di parziale che ribalta la partita, sul 38-42 a metà frazione a cui segue una seconda parte di frazione sulla stessa onda che decreta il 43-48 a dieci minuti dal termine. L’ultima frazione è battaglia vera: Moroni e Policari alzano i giri, mentre è Coser a impattare a quota 56 a due minuti dal termine. Amatori ridà vantaggio ospite (56-58), ma l’1/2 di Coser prima e il canestro di Bonvecchio poi rimettono le lombarde al comando sul 59-58 a un minuto dal termine. De Cassan e Rossini non riescono a trovare la via del canestro e la girandola di tiri liberi serve solo a sancire lo scarto finale. Broni vince 64-60.

BRONI – SAN GIOVANNI VALDARNO 64-60 (25-17, 38-33, 43-48, 64-60)

BRONI: Corti ne, Carbonella ne, Moroni 17, Molnar 6, Ianezic, Policari 15, De Pasquale 2, Grassia 2, Bonvecchio 12, Labanca 3, Coser 5, Ferrazzi 2. All. Magagnoli

SAN GIOVANNI VALDARNO: Nasraoui 13, Streri 7, Rossini 2, Azzola ne, Bevilacqua ne, Reggiani 4, Lazzaro, Mioni 3, Lopez 4, Bocola, Amatori 21, De Cassan 6. All.Garcia

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI