A2 – Bruschi Bk Team in crescita, scrimmage positivo contro Umbertide

Continua a ritmi spediti la preparazione delle ragazze della Bruschi Bk Team. La formazione allenata da coach Andrea Franchini sta infatti alzando i ritmi per farsi trovare pronta in vista del debutto in campionato il prossimo 3 Ottobre, quando andrà in scena la prima giornata di campionato contro il Selargius.

Nella giornata di ieri è stato disputato tra le mura amiche lo scrimmage contro Umbertide, utile a fornire i primi positivi riscontri. Con il punteggio azzerato alla fine di ogni quarto, la somma dei singoli parziali ha dato come punteggio finale quello di 71-50. Ancora assente Trehub, mentre le ospiti non hanno potuto contare su Kotnis, De Cassan e Giudice.

Questo il commento di coach Franchini sulla partita: ” E’ stata una partita intensissima, con ritmi già da campionato. Sono molto soddisfatto della prestazione”.

Bruschi Bk Team SGV – La Bottega del Tartufo Umbertide 71 50

Bruschi Bk Team: Bona 11, Sasso 8, De Pasquale 5, Miccio 15, Nativi 10, Missanelli 9, Cecili 4, Gregori 4. All. Franchini

Credits Foto: Giacomo Focardi

Uff.Stampa Bruschi Bk Team-Polisportiva Galli