A2 – Bruschi Bk Team pronta per la nuova stagione: definiti i numeri di maglia

Non solo allenamenti sul campo per iniziare la nuova stagione. A metà della scorsa settimana è arrivata la tradizionale cena tra giocatrici, staff e sponsor. Un appuntamento che ormai da anni è abitudine, andato in scena al ristorante Castellucci di Montevarchi utile a cimentare il gruppo in vista del campionato ormai imminente.

La Polisportiva Galli vuole ringraziare l’azienda Bruschi SRL, che da questa stagione sarà main sponsor della squadra femminile di A2. Nata come impresa di movimenti di terra e demolizioni si è ampliata fino a coprire varie specializzazioni dei lavori civili e industriali. Si avvale di tecnici qualificati e specializzati garantendo la massima correttezza professionale. Un grazie anche ad Andrea Milani, dell’azienda Milani Giardini. Milani Giardini srl è il punto di riferimento nella provincia di Arezzo per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione periodica di giardini e aree verdi, dai giardini privati alla manutenzione del verde pubblico.

Nella stessa serata sono state presentate le divise da gioco e svelati i numeri di maglia, eccoli di seguito:

0 Matilde Parolai

8 Serena Bona

9 Elena Sasso

11 De Pasquale Ada De Pasquale

12 Miccio Liliana Miccio

13 Silvia Nativi

14 Katarina Trehub

15 Lucia Missanelli

16 Giulia Cecili

32 Alice Gregori

Credits Foto: Giacomo Focardi

Uff.Stampa Bruschi Bk Team-Polisportiva Galli