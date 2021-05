Il weekend appena trascorso ha definito quella che sarà la semifinale che vedrà la Bruschi San Giovanni Valdarno confrontarsi con Selargius, in quella che sarà un sfida combattuta in campo ma al tempo stesso una festa dello sport fuori, con due società che da sempre nutrono rispetto reciproco.

A parlarne è il patron Argirò: “E’ stato un weekend intenso ed emozionante. La semifinale arrivata con il 2-0 ai danni di Nico è per me motivo d’orgoglio e soddisfazione, con le ragazze che nonostante tutti i problemi dei mesi precedenti e la perdita di Miccio sono riuscite a tirare fuori l’orgoglio e un cuore straordinario superando brillantemente questi due incontri”. Ora qualche giorno di riposo, prima di affrontare Selargius, con gara uno in programma fuori casa e proprio sulla formazione sarda Argirò aggiunge: “Con Marco Mura, loro presidente, mi lega un forte rapporto di amicizia maturato in queste stagioni nel secondo campionato nazionale. Ieri ho subito sentito Marco telefonicamente al termine della loro partita, complimentandomi per l’impresa compiuta dalla sua squadra. Sono sicuro che assisteremo a una serie emozionante e corretta, così come già avvenuto nelle due sfide in campionato”.

