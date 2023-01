A2 – Cagliari torna al successo e batte Vigarano

Dopo due mesi il CUS ritrova il sapore del successo e altri due punti, ma soprattutto la consapevolezza definitiva che la strada è quella giusta. Tra le mura amiche le universitarie sono partite subito con ritmi alti, imponendo il proprio gioco alla Pallacanestro Vigarano dell’ex Cecili (18 punti) e mantenendo il vantaggio nei momenti cruciali. Doppia cifra per Stawinska (16), Caldaro (15) e Paoletti (12).

LA GARA – Il CUS si presenta con Puggioni, Paoletti, Caldaro, Stawinska e Striulli; Vigarano con Sammartino, Piedel, Perini, Olajide e Cecili. Gara subito caratterizzata da importanti sprint e un gioco veloce e piacevole. Il primo parziale è di 4-0 per le ospiti ma il CUS rimedia subito con Caldaro e Puggioni da 3 (5-6). Stawinska trova il pari, poi l’asse Caldato-Striulli e la penetrazione vincente di Saias valgono il + 10 (22-11). Piedel allo scadere fa chiudere un primo quarto estremamente godibile 22-14.

Nel secondo quarto Vigarano si appoggia ancora su Piedel, ma Caldaro non sbaglia il canestro del +8. I ritmi sono altissimi, con Stawinska che si fa trovare pronta sotto canestro, dall’altra Pepe segna 4 punti di fila per il -4. Si ribatte colpo su colpo, canestro dopo canestro. Puggioni porta le sarde sul + 8 e si va nei rispettivi spogliatoi sul 36-28.

Cecili inaugura il terzo quarto con una tripla siderale (36-31). Il contro-parziale delle ospiti arriva con Olajide ma ancora una volta Stawinska, con un tiro dolcissimo, tiene in striscia il CUS. Cecili ne segna un’altra quasi impossibile da tre: è la bomba del pari (38-38). Una più che positiva Saias segna, anche lei da tre, il nuovo vantaggio, poi Paoletti, ancora Saias e infine Striulli allo scadere tengono le ospiti a -5 (49-44). Quarto periodo di emozioni ma con le cussine altrettanto concentrate e determinate. Paoletti firma un gioco potenziale da tre punti, poi Perini e ancora Cecili dai 6.75 tengono la partita sul filo di lana. Si va molto ai liberi e il CUS non sbaglia neanche dalla lunetta. La premiata ditta Striulli-Caldaro colpisce ancora, poi Paoletti da tre fa esplodere il pubblico di casa (62-54). Stawinska ai liberi non sbaglia, alla fine le universitarie alzano le braccia al cielo.

Coach Xaxa: “Siamo molto contenti, abbiamo affrontato egregiamente una partita che dovevamo vincere a tutti i costi. Siamo ormai da settimane, con il rientro di Erika, che stiamo esprimendo tutto il lavoro fatto durante la stagione. Un campionato che certamente non ci stava dando i frutti sperati a livello di punti in classifica. Oggi la prestazione è stata davvero notevole, ci dà coraggio e fiducia per il futuro. Inoltre, è la chiara dimostrazione che questa squadra non si sente ultima in classifica, per questo porteremo avanti un’impresa che sarà straordinaria”.

CUS Cagliari – Pallacanestro Vigarano 67-57

Vigarano: Sammartino 9, Piedel 9, Perini 4, Olajide 5, Cecili 18, Edokpaigbe 2, De Rosa, Bocola 6, Armillotta, Pepe 4. All. Borghi.

CUS: Puggioni 5, Paoletti 12, Caldaro 15, Stawinska 16, Striulli 8, Venanzi, Saias 8, Scanu, Giangrasso, Gagliano 2, Tradori, Usai. All.: Xaxa F.

Parziali: 22-14, 14-14, 13-16, 18-13.

UFF.STAMPA CUS CAGLIARI