A2 – Cala il sipario sulla stagione di Rovigo. Furlani e Ballarin si ritirano

Giovedì 9 Maggio la prima stagione in LBF Serie A2 della Solmec Rhodigium Basket si è ufficialmente chiusa. Dopo la salvezza conquistata la scorsa Domenica con il 64-60 in Gara 3 contro Carugate, la società ha indetto una conferenza stampa per ringraziare tifosi, sponsor e tutti gli addetti ai lavori.

Ad aprire le danze è stata Maria Paola Galasso, presidente Solmec Rhodigium Basket: “È stato un campionato piuttosto impegnativo, ma siamo riusciti a conquistare la salvezza. Devo ammetterlo, quando abbiamo deciso di compiere questo passo eravamo piuttosto preoccupati, ma la serietà di questa società ci ha permesso di portare a casa l’obiettivo stagionale. Questa è una società solida che punta molto sul settore giovanile sia giovanile che maschile. Tutto questo, senza il sostegno dei nostri sponsor, non sarebbe stato possibile”.

Giulia Pegoraro, allenatrice Solmec Rhodigium Basket, valuta in maniera più che positiva la prima storica stagione della Rhodigium in A2: “Credo che, al di là dell’aver mantenuto la categoria, quello che ci è rimasto in questa stagione è la riconoscenza da parte delle altre squadre del nostro lavoro. La Rhodigium è stata stimata da tutte le altre squadre, giocatrici e allenatori. L’anno scorso sono salite quattro squadre in A2, Rovigo compresa: oltre a Giussano, che non ha mantenuto praticamente nulla rispetto al roster dello scorso anno, siamo l’unica che finora è salva. Quando la società ha deciso di compiere questo passo, in molti ci hanno dato dei pazzi all’interno dell’ambiente. Volevamo fare in modo che le giovani venissero a Rovigo per crescere e migliorare: è stato il caso di Zanetti e Tumeo. Questa stagione, tra infortuni e defezioni di vario tipo, non è stata affatto facile: gli innesti fatti durante l’anno ci hanno aiutato per la lunghezza del roster, ma non perché le nostre giocatrici non fossero all’altezza”.

A chiudere la conferenza è Riccardo Casarotti, rappresentante del main sponsor Solmec, che da anni accompagna la Rhodigium: “Questa è stata una stagione emozionante ed appassionante per tutti i tifosi, me compreso. Abbiamo sofferto molto con le ragazze, compresa l’ultima partita che credo sia stata uno specchio di tutta la stagione: ci sono stati degli alti e bassi, però poi abbiamo gioito tutti insieme alla fine”.

La conferenza stampa è stata un’occasione per salutare calorosamente Elisa Ballarin e Virginia Furlani. Le due giocatrici, rispettivamente capitana e vice-capitana della Rhodigium, hanno ufficialmente detto addio alla pallacanestro giocata, chiudendo un cerchio con la salvezza in A2.

Elisa Ballarin, capitana Solmec Rhodigium Basket: “Quella di Domenica è stata l’ultima partita da capitano della Rhodigium, dato che non giocherò nella prossima stagione. Per me, questa salvezza in A2 è stata la chiusura di un cerchio, dato che solo otto anni fa partiva il progetto della prima squadra femminile. Ci tengo a ringraziare in particolar modo i tifosi: quando si vince spesso, come lo scorso anno, è quasi facile affezionarsi ad una squadra. Quest’anno, invece, è stato davvero difficile e sono grata agli appassionati per averci continuato a sostenere”.

Virginia Furlani, vice-capitana Solmec Rhodigium Basket: “Questa società mi ha accolta ormai sei anni fa: con loro sono cresciuta molto e sono davvero felice di chiudere questo capitolo della mia vita con un ricordo felice. Ci siamo guadagnate tutto quello che abbiamo ottenuto, in particolar modo in questa stagione”.

Ufficio Stampa Rhodigium Basket