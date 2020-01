A2 – Campobasso non fa sconti e doma agilmente Civitanova

La Feba Civitanova Marche si arrende in casa della capolista. Contro una delle squadre accreditate per la vittoria finale del girone le momò, orfane ancora di Gombac, vengono battute per 87-61 dopo una buona prova. Le molisane hanno fatto valere la loro maggiore qualità riuscendo ad avere la meglio delle biancoblu. Primo quarto che vede partire bene le momò, 2-6, ma le locali impattano sull’8-8 e trovano il sorpasso con la tripla di Masic. Le momò rimangono in scia delle padrone di casa che nell’ultimo minuto scavano il solco chiudendo sul 23-15. Nella seconda frazione le molisane cercano un nuovo allungo, 30-17, quindi le ragazze di coach Scalabroni sono costrette ad inseguire. I liberi di Porcu valgono il 37-20 a 3′ dal termine ma le biancoblu con il canestro finale di Ortolani rientrano sul 39-31. Alla ripresa delle ostilità le momò tengono botta, 46-38 a metà frazione, ma Marangoni e Bove sono incontenibili e danno il primo strappo importante della serata alla Molisana, che chiude sul 64-45. Nell’ultimo quarto la Feba non ha la forza per rimanere in partita e non può nulla contro la maggior freschezza delle locali: Campobasso allunga e chiude sull’87-61. “Non era questa la partita in cui eravamo chiamate a vincere ma comunque era importante avere una buona prestazione sul campo – commenta coach Nicola Scalabroni – e sotto questo punto di vista possiamo essere soddisfatti. Le ragazze hanno dato il massimo ed hanno fatto vedere anche delle buone cose. Purtroppo alla lunga non siamo più riuscite a tenere la stessa intensità ed alla fine Campobasso ha vinto con un margine ampio. Nell’ultimo quarto abbiamo sbagliato qualcosa in difesa, concedendo qualche contropiede di troppo, però questa partita ci ha dato diverse indicazioni utili su cosa migliorare e sugli aspetti che abbiamo fatto bene”.

MAGNOLIA CAMPOBASSO – FEBA CIVITANOVA MARCHE 87-61

CAMPOBASSO: Masic 20, Marangoni 12, Sanchez 9, Bove 10, Mancinelli 11, Porcu 19, Falbo ne, Di Gregorio 4, Di Costanzo ne, Chrysanthidou 2 All. Sabatelli

CIVITANOVA: Ortolani 19, Sorrentino 14, Paoletti 8, Bocola 10, Trobbiani, Maroglio 2, Angeloni, Binci 8, Gombac ne, Severini ne, Pelliccetti All. Scalabroni

Arbitri: Attard e Giansante

Parziali: 23-15; 16-16; 25-14; 23-13

Matteo Valeri

Ufficio Stampa Feba Civitanova Marche